Украинскому художнику Павлу Макову удалось выехать из Харькова. Он представит свой проект на Венецианской биеннале

1. Павел Маков. 2. Страница из авторской книги «Донроза», 2008–2010 / Фото: vogue.ua, Коллаж: Сегодня

К событию тщательно готовились. В декабре 2021 года художник дал интервью для номера Vogue MAN s/s 2022, который должен был выйти в апреле. Тогда никто и подумать не мог, что герой номера будет прятаться с семьей от бомбежек в подвале Ермилов-центра в Харькове, который более месяца обстреливают российские оккупанты.

К счастью, 63-летнему Макову удалось эвакуироваться из Харькова, сейчас он находится в Италии, где 23 апреля презентует свой проекта всему миру.

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"Фонтан истощения", 2003. Модель из бронзы, коллекция PinchukArtCentre / Фото: vogue.ua

Павел Маков родился в 1958 году в Ленинграде. В подростковом возрасте он оказался в Симферополе, где учился на живописном отделении крымского художественного училища. После окончил Харьковский художественно-промышленный институт, выбрав факультет графики. Именно графике Маков посвятил свою деятельность и жизнь.

Павел Маков в своей мастерской в ​​Харькове в декабре 2021 года / Фото: vogue.ua

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На Венецианской биеннале Павел представит работу под названием "Фонтан истощения. Aqua Alta".

Маков рассказал, что истоки работы еще в 1995 году. Тогда он создал проект "Сбор сока". Художник изобразил две реки Харькова. Уже позже появился первый рисунок с целым фонтаном – многоярусной символической композицией, которая состоит из леек.

"Фонтан истощения", 1996. Технический рисунок / Фото: vogue.ua

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Художник прокомментировал:

Венеция – город умирания, город потери сил, город истощения, потому, когда кураторы The Naked Room предложили подать заявку на биеннале, я не сомневался, какой проект выбрать. Хотя самому и в голову не пришло бы подаваться: мне комфортно создавать камерное искусство, пусть даже для одного зрителя.

Сам Маков представлял, что его работа будет висеть на кирпичной стене, а вода из фонтана стекала бы в канал Венеции. Тогда его работа рифмовалась с городом, который исчезает под водой, и была бы представлена идеально. К сожалению, старинный бастион Arsenale такой возможности не предполагает.

Павел Маков в своей мастерской в ​​Харькове в декабре 2021 года / Фото: vogue.ua

Читайте интервью художника, в котором он рассказал о своем отношении к биеннале, Советскому Союзу и жизни в Харькове, для украинского Vogue.ua на сайте издания.