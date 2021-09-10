Матроски и клатчи-лодки: BEVZA показали коллекцию из переработанного пластика в Нью-Йорке

BEVZA SS 2022 / Фото: Riccardo Piazza, пресс-служба

Украинский бренд BEVZA, одежду которого носят Дакота Джонсон, Софи Тернер, Эмили Ратаковски и другие звезды, представил новую коллекцию на Неделе моды в Нью-Йорке.

В коллекции весна-лето 2022 Светлана Бевза исследует копирование в модной индустрии. Дизайнер пересмотрела архивы собственных коллекций, скопировав основные вещи BEVZA и передав их в новой иронической манере.

/ Фото: Riccardo Piazza, пресс-служба

/ Фото: Riccardo Piazza, пресс-служба

Исследуя копирование, дизайнер также поднимает вопрос излишнего производства.

Светлана Бевза прокомментировала:

Копирование влечет за собой значительное перепроизводство в индустрии моды. А это, в первую очередь, негативные последствия для экологической ситуации в мире, на которую я хотела бы обратить внимание. И она ничуть ни менее важна, чем этическая сторона вопроса. Мы все так или иначе столкнемся с последствиями перепроизводства. Мы все в одной лодке.

Отправной точкой коллекции стали мысли о море. В коллекцию вошли: костюмы в стиле 90-х, топы и платья с вырезами, напоминающие пластиковые пакеты, клатчи, матросские топы и шляпы, сумки-ракушки, платья с принтами колоска и брюки с низкой посадкой.

/ Фото: Riccardo Piazza, пресс-служба

/ Фото: Riccardo Piazza, пресс-служба

/ Фото: Riccardo Piazza, пресс-служба

/ Фото: Riccardo Piazza, пресс-служба

Приглушенная цветовая палитра дополнена оттенками синего, бирюзового, ярко-желтого и оранжевого.

/ Фото: Riccardo Piazza, пресс-служба

/ Фото: Riccardo Piazza, пресс-служба

Все вещи BEVZA были созданы с использованием экологически чистых материалов. Так, в коллекции весна-лето 2022 дизайнер использовала трикотаж из волокон переработанных пластиковых бутылок, органический хлопок, бамбук и крапиву.

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