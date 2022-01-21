Украинский борщ вошел в ТОП-3 самых вкусных первых блюд мира. Кто-то сомневался?

Украинский борщ вошел в ТОП-3 самых вкусных блюд мира / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинское блюдо настолько популярно, что Верховная Рада хочет установить День украинского борща. Но что еще более замечательно – борщ попал в ТОП-20 лучших блюд мира, сообщает CNN.

Авторитетное американское издание составило список из двадцати самых вкусных первых блюд мира, в который вошел и наш любимый борщ. Сайт пишет, что украинское национальное блюдо любят далеко за пределами нашей страны, а особенно оно пользуется популярностью в Восточной Европе.

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Кроме того, украинский борщ не просто занял одну из ступенек рейтинга, а удостоился почетного третьего места!

ТОП-3 самых вкусных первых блюд в мире

Первое место – нигерийское блюдо банга – суп-рагу из пальмовых орехов.

Второе место – вьетнамский суп фо бо из говядины с рисовой лапшой и специями.

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Третье место – украинский борщ. Также издание отметило, что иногда наше блюдо ошибочно считают едой из русской кухни, но это убеждение неверное.

Борщ – лучшее блюдо украинской кухни / Фото: Коллаж: Сегодня

Также в рейтинг лучших первых блюд мировой кухни вошли испанский гаспачо, арахисовый суп из Западной Африки, гамбо из США, грузинский харчо, Том Ям Гун из Таиланда и другие.

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