Украинские звезды стали куклами Барби: от Оли Фреймут до Alyona Alyona (фото)

Украинские мастера воссоздали образы известных украинских женщин на основе кукол Барби. Однако они не создавали новые игрушки: за основу брали обычных Барби и меняли их так, чтобы передать особенности внешности известных украинок: в частности меняли цвет волос, прически и макияж кукол.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила политик Яна Зинкевич.
К слову, кукла – отличная идея для подарка, но если вам такой вариант не подходит, то у нас есть специальный календарь подарков на апрель.
Проект "Barbie: Пані України" воспроизводит образы 36 украинок. Среди образов: писательница Леся Украинка, актриса Мария Заньковецкая, художница Соня Делоне, современные певицы Руслана, Alyona Alyona, Юлия Санина, Гайтана, телеведущая Ольга Фреймут, а также украинская нардеп Яна Зинкевич.
Ольга Фреймут
Alyona Alyona
Юлия Санина
Гайтана
Руслана
После карантина авторы обещают устроить выставки в городах Украины. Кукол уже представили в Одессе и Киеве (до того, как ввели усиленные ограничения).
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Напомним, ранее компания Mattel выпустила Барби в культовых нарядах Yves Saint Laurent. Куклы вышли лимитированной серией, каждая упакована в стильную коробку, перевязанную атласной лентой, и стоит 150 долларов.
Кроме этого, в информационно-развлекательном шоу "Сегодня. Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24" ведущая Юлия Галушка рассказала историю создания культовой куклы.
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