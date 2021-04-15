Украинские звезды стали куклами Барби: от Оли Фреймут до Alyona Alyona (фото)

За основу мастера брали обычных кукол Барби и меняли их так, чтобы передать особенности внешности известных украинок

Украинские мастера воссоздали образы известных украинских женщин на основе кукол Барби. Однако они не создавали новые игрушки: за основу брали обычных Барби и меняли их так, чтобы передать особенности внешности известных украинок: в частности меняли цвет волос, прически и макияж кукол.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила политик Яна Зинкевич.

К слову, кукла – отличная идея для подарка, но если вам такой вариант не подходит, то у нас есть специальный календарь подарков на апрель.

Политик Яна Зинкевич

Фото: facebook.com/eoleene.seaghostdolls

Проект "Barbie: Пані України" воспроизводит образы 36 украинок. Среди образов: писательница Леся Украинка, актриса Мария Заньковецкая, художница Соня Делоне, современные певицы Руслана, Alyona Alyona, Юлия Санина, Гайтана, телеведущая Ольга Фреймут, а также украинская нардеп Яна Зинкевич.

Ольга Фреймут

Фото: facebook.com/eoleene.seaghostdolls

Alyona Alyona

Фото: facebook.com/eoleene.seaghostdolls

Юлия Санина

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Фото: facebook.com/eoleene.seaghostdolls

Гайтана

Фото: facebook.com/eoleene.seaghostdolls

Руслана

Фото: facebook.com/eoleene.seaghostdolls

После карантина авторы обещают устроить выставки в городах Украины. Кукол уже представили в Одессе и Киеве (до того, как ввели усиленные ограничения).

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Напомним, ранее компания Mattel выпустила Барби в культовых нарядах Yves Saint Laurent. Куклы вышли лимитированной серией, каждая упакована в стильную коробку, перевязанную атласной лентой, и стоит 150 долларов.

Кроме этого, в информационно-развлекательном шоу "Сегодня. Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24" ведущая Юлия Галушка рассказала историю создания культовой куклы.