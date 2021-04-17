У соцсети Twitter глобальный сбой по всему миру

Сервисы Twitter не работают во всем мире, пользователи сообщают об ошибках выхода из системы, невозможности получить твиты и прочих

Пользователи по всему миру жалуются на глобальный сбой в работе микроблога Twitter. Людей выбросило из их учетных записей и выдает ошибку при попытке авторизироваться.

Сервисы Twitter сегодня уже сбоили, однако это произошло глубокой ночью по киевскому времени, потому украинские пользователи не сильно пострадали. Пользователи со всего мира сообщают о множестве проблем – у кого-то не подгружаются новые твиты и поисковые запросы, в худшем случае – выбрасывает из системы на настольных компьютерах.

"Введенный вами термин не принес никаких результатов. Пожалуйста, повторите попытку позже" и "в настоящее время невозможно получить твиты. Пожалуйста, повторите попытку позже" – такие сообщения, среди прочих, видят пользователи.

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Все еще пользоваться соцсетью можно, используя мобильное приложение с телефона или же и сторонние сервисы, такие как TweetDeck.

Напомним, основатель корпорации Twitter Джек Дорси продал на аукционе Valuables свой первый твит за 2,9 млн долларов. Дорси перевел деньги в биткоины и перечислил их благотворительной организации Give Directly для помощи Африке.