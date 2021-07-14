У Петра Мамонова отказывает сердце – СМИ

Петр Мамонов находится в критическом состоянии / Фото: facebook.com/onlinekpru
В начале июля 70-летнего Петра Мамонова госпитализировали с COVID-19. Тогда у музыканта на 87% были поражены легкие – его состояние оценивали как тяжелое. Как пишет "СтарХит", у артиста начинает отказывать сердце.
Врачи борются за жизнь Петра Мамонова вот уже третью неделю. Как утверждает инсайдер, сейчас лидер "Звуки Му" подключен к аппарату с дозатором, который подает специальный препарат в вену, чтобы сердце артиста совсем не остановилось.
Петр Мамонов в тяжелом состоянии в реанимации / Фото: коллаж "Сегодня"
Артист уже несколько дней находится в критическом состоянии. У него уже отказали почки, начался сепсис. Ранее супруга Петра Мамонова сообщила, что уже не верит в чудо и готовится к худшему.
Легкие целиком и полностью на ИВЛ. Он в коме... Сегодня уже 18-е сутки. Там уже даже нет попыток самостоятельного дыхания, все гораздо сложнее. Кошмар сейчас будет. Мне тяжело... Когда была надежда, то говорила с удовольствием, а сейчас, когда все, кранты, чего уж там, – говорит Ольга Мамонова.
Отметим, что два года назад врачи спасли жизнь лидеру "Звуки Му", когда у него случился инфаркт. Артисту потребовалось несколько лет, чтобы вернуться к активной творческой деятельности.
Ранее мы сообщали, что от коронавируса скончался экс-супруг Аллы Пугачевой.
Кому звезды доверяют свое здоровье – смотрите в видеосюжете:
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