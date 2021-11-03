Модель-трансгендер Валентина Сампайо стала лицом Armani Beauty (фото)

Валентина Сампайо в рекламе губной помады Giorgio Armani / Фото: instagram.com/giorgioarmani

Бразильская модель и актриса Валентина Сампайо стала лицом Armani Beauty. Девушка известна тем, что была первой открытой трансгендерной моделью Victoria’s Secret в августе 2019 года.

26-летняя активистка будет участвовать в рекламных кампаниях Armani Beauty 2022 года. первые кадры нового сотрудничества уже облетели мир. Валентина снялась в кампейне рекламы губной помады Lip Power бренда.

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Armani Beauty – это мое видение того, какой должна быть красота сегодня: значимой и всеобъемлющей. Как и моя одежда, моя косметическая продукция направлена ​​на расширение прав и возможностей всех женщин, независимо от их культуры, страны или происхождения,

- рассказал Джорджио Армани в официальном заявлении.

Как транс-женщина, это сотрудничество является важной вехой, и моя личная мечта сбылась, – отметила Сампайо.

Модель подчеркнула, что макияж сыграл ​​значимую роль в ее личной эволюции, а также она признательна бренду Armani Beauty за внедрение разнообразия и тому, что компания дает возможность творческого самовыражения и раскрывает индивидуальную красоту.

Валентина Сампайо в рекламе губной помады Giorgio Armani / Фото: instagram.com/giorgioarmani

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Lip Power – это новинка бренда, которая появится на рынке в начале следующего года. Коллекция помад разработана лицензиатом бренда команией L’Oréal совместно с международным визажистом Giorgio Armani Линдой Кантелло. В коллекцию войдет помады 25-ти разных оттенков.

Напомним, модельная карьера Сампайо началась в 2016 году, тогда она участвовала в Неделе моды в Сан-Паулу. За последние несколько лет ее популярность выросла, она стала первой трансгендерной моделью, появившейся на обложке Vogue в 2017 году, снималась для международных глянцевых изданий, в сентябре 2021 года Сампайо дебютировала на Met Gala в малиновом платье Iris van Herpen.

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