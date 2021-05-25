Топ-5 самых сексуальных поп украинского шоу-бизнеса

Представительницы украинского шоу-бизнеса отличаются не только вокальными талантами и колоритной внешностью, но и соблазнительными формами. В чем же их секрет – узнайте далее

ТОП-5 поп украинского шоу-биза

Представительницы украинского шоу-бизнеса смело демонстрируют свои соблазнительные формы в соцсетях и собирают сотни комплиментов. Каждая из них – уделяет внимание своей фигуре и параллельно с репетициями и концертами активно работает над своей фигурой. Кто же они – обладательницы самых красивых ягодиц в украинском шоу-бизнесе?

В программе "Зірковий шлях", в которой ранее звезды рассказали о своем заработке в Instagram, опросили представителей украинского шоу-бизнеса и составили примерный рейтинг. Итак, поехали.

5. Надя Дорофеева

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Ягодицы Нади Дорофеевой собирают сотни тысяч лайков и множество восхищенных комментариев в соцсети. Поэтому не удивительно, что даже Анатолий Анатолич проголосовал за формы артистки.

Чтобы достичь такой точеной фигуры, певица трижды в неделю занимается спортом онлайн с тренером Ниной Радзиевской. Но Надя призналась, что с ягодицами ей попросту повезло.

"Я хочу сказать, что честно говоря, попа у меня классная. Вот что-то, а вот тут мне очень повезло. Причем я даже когда была худой, попа у меня была и я этому очень рада. Я и качаю ее и все остальное, и ею горжусь", – прокомментировала свои формы Надя Дорофеева.

4. Слава Каминская

Фигура Славы Каминской / Фото: instagram.com/babaslavka

Пластический хирург Эдгар Каминский, который, как никто другой специализируется в красоте женских фигур, тоже сделал свой выбор. И четвертое место досталось попе его бывшей – Славы Каминской. Ей, точно так же, как и ее коллеге Наде Дорофеевой, повезло с генетикой. Но это не единственный секрет ее аппетитных форм.

"Генетика плюс липосакция. У всех девочек есть жировые ушки вот эти. У меня всегда попа была такая, достаточная... Я ее качала, во-первых, периодически. Потом убираешь эти ловушки. И все. И ходишь и радуешь глаз людей", – рассекретила Слава Каминская.

3. Оля Полякова

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

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Третье место в рейтинге самых сексуальных поп завоевали ягодицы Оли Поляковой. Но украинские знаменитости уверены, что попу "Королевы ночи" нужно оценивать вместе с ее стройными ножками. А для такого результата Полякова регулярно занимается спортом. Даже Надю Дорофееву впечатлили усердные тренировки Оли.

"Я знаю, как много работает Оля Полякова. Как-то мы где-то на концертах в зале одной занимались в тренажерном. Я была в шоке. Она очень сильно занимается", – прокомментировала Дорофеева.

2. Даша Астафьева

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

Серебро в рейтинге самых привлекательных ягодиц получает попа экс-солистки группы "Никита" – Даши Астафьевой. Ее снимки собирают сотни комплиментов в соцсетях и артистка не скрывает своей красоты. Сама же Даша уверена – мужчинам всегда нравятся женщины, которых есть за что подержать. Но такая фигура – заслуга не только генетики, но и должного внимания к своему телу.

"Я работаю над тем, чтобы мне делали комплименты. Я хожу в спортзал, я занимаюсь различными процедурами, которые помогают мне более здоровой и в хорошей форме", – поделилась Даша Астафьева.

1. Настя Каменских

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

Почетное первое место досталось... Насте Каменских. Певица смело демонстрирует свою фигуру не только в соцсетях, но и в музыкальных видео.

А вот украинский дизайнер Андре Тан даже сравнил ягодицы Каменских с фруктом папайя. Но для того, чтобы они были такими же сочными, Каменских уделяет много внимания тренировкам, в частности, приседаниям, выпадам и махам.

Смотрите полный выпуск программы "Зірковий шлях":

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