Тиктокеры будут брать интервью у звезд на красной дорожке премии Британского совета моды

Рианна на красной дорожке Fashion Awards 2020 / Фото: british fashion council

На ежегодной церемонии Fashion Awards будут вручены награды лучшим дизайнерам года, лидеров мнений, которые повлияли своей работой на положительные изменения в мире в категориях: окружающая среда, люди и творчество.

Интересно, что жюри премии состоит из более чем 800 ключевых представителей международной fashion-индустрии.

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В этом году организаторы решили привлечь еще больше внимание к событию и заручились поддержкой TikTok. Так, согласно информации, впервые звезды соцсети выйдут на красную дорожку церемонии Fashion Awards.

По примеру того, как Instagram стал главным медиа-партнером бала Института костюма Met Gala 2021, Британский совет моды решился на сотрудничество с TikTok.

Джеймс Стаффорд, глава департамента партнерства и сообществ TikTok в Великобритании отметил:

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Мы пригласим наших создателей, почти все из них впервые будут присутствовать на подобных мероприятиях. Поэтому мы думаем о том, как сделать красную ковровую дорожку более похожей на TikTok и повысить ее ценность, а не отнять что-либо. Мы изучаем, как внедрить звуки, эффекты и подход к созданию TikTok в традиционные форматы, такие как интервью со звездами.

Ведущим на красной дорожке станет модельер и блогер Генри Холланд.

Организаторы уверены, что TikTok сможет привнести обновления в церемонию и открыть ее для новой аудитории.

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Сотрудничество стало возможным после положительного опыта Met Gala 2021. Тогда пользователи TikTok также стали постить популярный контент, но их интересовали больше чем наряды знаменитостей мелкие детали. Так, инфлюенсеры в основном обращали внимание на то, как выглядят столовые приборы на гала-ужине или насколько шикарна туалетная бумага.

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