Тест "стильной штучки": новый lil SOLID 2.0 и его новые фишки

Немного предыстории. О том, что такое IQOS рассказывать, думаю, не надо. Все и так знают. Кто не знает, читайте нашу статью "10 причин: почему IQOS есть у всех твоих знакомых?". В прошлом году IQOS начал глобальное партнерство с южнокорейским техно-гигантом KT&G. Совместно они представили в Европе новый гаджет нагревания табака – lil SOLID, а этим летом апгрейднули его до нового поколения – lil SOLID 2.0.
Говоря языком технологий, лил СОЛИД (и 1.0, и 2.0) – это система нагревания табака, работающая по тому же принципу, что и IQOS. С помощью встроенного нагревательного элемента устройство разогревает табак в среднем до 300 градусов. Под воздействием высокой температуры из табака начинает испаряться аэрозоль. В нем все то, ради чего мы курим или пользуемся электронными альтернативами: аромат табак, никотин, приятный теплый аэрозоль, ментол и фруктовые вкусы (если выбирать ароматизированные стики). Зато отсутствует то, что несет самый большой вред здоровью в курении – смолы, угарный газ и другие продукты горения. В этом главная фишка Айкоса, лила и аналогов – при 300 градусах, табак не горит. А где нет горения, там нет и канцерогенных продуктов горения.
Большой плюс айкосовских гаджетов, представленных под брендом lil, в том, что они доступнее по цене. Например, обновленный lil SOLID 2 продается за 599 грн, а цену на предыдущую версию с появлением новой снизили до 399 грн.
С вводной тех. частью закончили, теперь переходим к личным впечатлениям автора. Я протестировал апгреднутый lil SOLID 2.0, а до этого много пользовался другими гаджетами для нагрева табака, поэтому могу профессионально оценить все фишки перевыпущенной модели и рассказать, стоит ли девайс своих денег, или лучше посмотреть на альтернативы.
Начну с "внешности" и начинки лил СОЛИД 2.0
Второй lil Solid даже визуально кардинально отличается от своей первой версии.
Прежде чем, внимательно рассмотрим гаджет и дизайнерские решения, пройдемся по главным техническим ноу-хау lil Solid 2.0:
- Полной зарядки хватает на 25 стиков. Получается, что это самое мощное устройство на рынке.
- Длительность сеанса продлена до пяти минут, либо до 14 затяжек, в зависимости от того, что наступит быстрее.
- Зарядка теперь на более привычном Type-C.
- Внутри иглы встроенная нагревательная спираль, которая обеспечивает более равномерное и быстрое разогревание стика на базе индукции.
Круть, не правда ли?
По техническим характеристикам после апгрейда lil Solid 2.0 уже практически можно ставить в один ряд с лидером и трендсеттером рынка – IQOS.
А тут еще и обновленная стилистика. Одним словом – "красавчик"!
Хотя на официальном сайте и утверждают, что это апгрейд Лил, но визуально – это совершенно новый и стильный гаджет. Тактильно приятный, глянцевый, но при этом практически не собирающий отпечатки пальцев, корпус. Матовая боковая поверхность из металлизированного пластика. Внутренняя, скрытая под индикатором кнопка управления, совмещенная с индикатором.
Из чего состоит второй lil Solid: комлпектация и конструкция
Комплектация lil Solid 2.0:
- сам LiL Solid 2.0;
- адаптер 220V на USB (2A);
- шнурок USB/Type-C;
- щеточка для чистки.
Девайс полностью оправдывает свое название Solid, что в переводе с английского означает: твердый, сплошной, цельный, прочный. Это монолитный, цельный гаджет, где мощный аккумулятор и нагреватель табака спрятаны в общем корпусе.
Внутри устройства скрывается батарея, рассчитанная на 25 использований на одном заряде. От нее контакты идут к нагревательному элементу в виде спицы или иглы. Внутри нагревательного элемента – индукционная катушка, генерирующая электромагнитное поле и таким образом разогревающая поверхность иглы. А та, в свою очередь, нагревает табак стике.
Девайс управляется одной-единственной кнопкой-индикатором. У индикатора приятная голубая подстветка. Думаю, гамма цветовых сигналов подобрана не случайно, а так, чтобы поддерживать хай-тек стилистику. В рабочем режиме индикатор светится голубым, и начинает мигать, когда до конца использования остается 30 секунд или 3 затяжки. Также индикатор при включении может светиться желтым или красным, предупреждая, как семафор, об уровне заряда батареи.
Колпачок держится на магнитах и снимается легким движением пальцев. В принципе, действие понадобится только, чтобы почистить девайс изнутри. Да-да, никаких защелок, пружинок, усилий и боязни его сломать. Но, несмотря на эту легкость, никакого люфта, треска, скрипа, зазоров.
Тут даже, казалось бы, обычная щеточка – совсем не обычная. Она многофункциональная, двухсторонняя. Позволяет тщательно очистить как иглу, так и всю полость, куда помещается стик.
Еще одна "примочка" от дизайнеров lil Solid 2.0 – это съемные панели и колпачки. Пока что это не очень нужно. Но, думаю, в будущем добавится ассортимент цветных сменных компонентов. И можно будет пересобрать Лил в такой комбинации, как тебе нравится. Вот это они, глянцевые съемные панели. И как вы догадались – тоже на магнитах.
Выводы после тест-драйва lil SOLID 2.0
Как опытный пользователь IQOS, хочу отметить следующие моменты:
- По качеству исполнения, эргономичности и технологичности самого девайса, lil Solid 2.0 – это одно из лучших устройств, среди всей линейки, которое было выпущено до сего времени.
- 25 стиков на одном заряде – это круто. Думаю, этот девайс в будущих обновлениях можно продолжать качать в этом же направлении – увеличивать емкость батареи. Да, 25 стиков – это не предел, я считаю.
- Нет никаких претензий и вопросов к насыщенности вкуса аэрозоля стиков и количеству дыма. Все на высоком уровне. С каждой следующей затяжкой концентрация вкуса не ослабевает.
- Учитывая цену lil Solid 2.0, можно с уверенностью сказать, что данный девайс будет пользоваться большой популярностью. Очень достойный продукт за бюджетную цену. Думаю, что ценник спокойно можно было бы ставить и выше. Лил этих денег стоит и окупается сполна.