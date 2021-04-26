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Суперлуние 27 апреля: особенности пасхального полнолуния и что нельзя делать

26 апреля, 14:06

Ольга Козачок

Завтра наступит апрельское полнолуние под знаком Скорпиона: нас ждет эффектный и опасный день

Завтра ранним утром, 27 апреля, в 6 часов 32 минуты, мы станем свидетелями уникального явления – весеннего полнолуния. Суперлуние, Розовая Луна, Яичная Луна, а еще Пасхальное полнолуние – вот как много названий апрельского перехода спутника Земли в свою очередную фазу. Чем интересен и опасен день, как правильно себя вести во время полнолуния, и что ни в коем случае нельзя делать, узнайте в нашей статье.

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Особенности весеннего полнолуния 27 апреля

Апрельское полнолуние получило название суперлуны, потому что спутник Земли максимально приближается к нашей планете. В период суперлуния Луна кажется наблюдателям намного больше своих привычных размеров.

Астрономы отмечают, что наблюдать за суперлуной лучше не в зените, а когда она находится низко над горизонтом. В такие моменты она отливает красным или розовым оттенком, именно поэтому ее еще называют Розовой. Этот красивейший природный феномен продлится в течение еще трех дней.

Апрельское полнолуние-2021 пройдет под эмоциональным и взрывным знаком Скорпиона, что, конечно же, может отразиться на мысли и поведение людей. Не удивляйтесь, если вы будете наблюдать взвинченность и перепады настроение у себя и окружающих. По лунному календарю это будет переход с 16 на 17 лунные сутки.

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Как себя вести во время суперлуния 27 апреля

Во время полнолуния 27 апреля, несмотря на всю его красоту, растет вероятность стать раздражительными и нервными.

Под действием Скорпиона повышается чувствительность, так что можно заранее ощутить угрожающую опасность. И плюсом является то, что, увидев плохое в своей жизни, можно вовремя что-то исправить.

В дни Скорпиона лучше заняться спокойным самоанализом и исправлением собственных недостатков.

В это время активизируется мыслительная деятельность, повышается уровень самокритичности, возрастает концентрация на сути проблемы, что помогает отделить важные вещи от малозначимых.

Что нельзя делать во время полнолуния 27 апреля

Ранее мы публиковали лунный календарь на апрель-2021: благоприятные и опасные дни.

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