Актриса Елена Проклова в передаче "Секрет на миллион" рассказала о домогательствах со стороны известного актера, не назвав при этом его имени. Российские СМИ предположили, что актер, о котором рассказала Елена, – Олег Табаков. Вдова актера Марина Зудина прокомментировала эту ситуацию на своей странице в Instagram, назвав это попыткой Прокловой привлечь к себе внимание.

Вдова Олега Табакова, Марина Зудина довольно сдержанно отреагировала на скандальное интервью 67-летней актрисы. На своей странице в Instagram она написала пост, где поздравила всех подписчиков с Вербным воскресеньем.

"Всем доброго воскресного дня! С Вербным воскресеньем! Чтобы никакая человеческая глупость не могла вам испортить сегодняшний день! Чего и себе желаю", — подписала она короткое видео.

Марина Зудина прокомментировала скандальное интервью Елены Прокловой / Фото: скриншот

Ее подписчики начали писать ей в комментариях про высказывания и обвинения 67-летней Прокловой, на что Зудина довольно сдержанно ответила, что актриса просто пытается привлечь к себе внимание.

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"Мне стыдно за пожилую женщину, которой нечем привлечь внимание. Пусть господь простит ее", — ответила на один из комментариев вдова Табакова.

Олег Табаков с Мариной Зудиной и детьми / Фото: instagram.com/marinazudina_official

Стоит отметить, что через время Зудина закрыла все комментарии под постом. Скорее всего, чтобы не ворошить прошлое и не разводить скандалы под постом.

Ранее о домогательствах со стороны Олега Табакова заявляла его ученица актриса Елена Антоненко. Она рассказала, что актер попросил ее показать грудь во время встречи в его кабинете.