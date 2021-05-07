Студентка два года переписывалась с незнакомцем, а он оказался ее старой подружкой

Студентка Ташика Смит в приложении для знакомства нашла парня своей мечты и почти сразу в него влюбилась, но главный секрет молодого человека разбил сердце девушки

22-летняя британская студентка Ташика Смит, у которой никак не складывалась личная жизнь, в приложении для знакомства нашла парня своей мечты, Аарона, и почти сразу в него влюбилась. Однако главный секрет потенциального жениха разбил ее сердце и планы на счастливое будущее.

Подробности этой истории раскрыл британский таблоид The Sun.

Одинокая Ташика чувствовала, что наконец-то нашла свою вторую половинку. Однако были и проблемы – пара никак не могла встретиться. Со временем девушка перестала обращать на это внимание.

Фото: Tasheeka Antonia Smith | Instagram

Прошел еще год, и британка заподозрила неладное. Она обратилась за помощью к местному журналисту, который занимался детективными расследованиями – и профессионал раскрыл главный секрет парня.

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Фото: Tasheeka Antonia Smith | Instagram

Как выяснилось, никакого Аарона никогда не существовало – это была фейковая страница ее подружки Сунисы. Девушка переживала, что Ташика страдает от предыдущих отношений, поэтому решила помочь ей отвлечься.

Фото: Tasheeka Antonia Smith | Instagram

"Я не понимаю, зачем было меня затягивать в такую нелепую ситуацию. Я просто хотела быть счастливой и найти себе парня. Это издевательство", – пожаловалась Смит.

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