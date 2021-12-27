Красивый парень: 10 стильных выходов Тимоти Шаламе на красных дорожках (фото)

Стиль Тимоти Шаламе / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 27 декабря, одному из самых многообещающих актеров Голливуда, Тимоти Шаламе, исполнилось 26 лет.

Тимоти родился в Нью-Йорке в 1995 году в семье танцовщицы и переводчика. С ранних лет парень изучал языки и театральное искусство, хотя и мечтал быть футболистом. Шаламе учился в Высшей школе музыки и исполнительных искусств Фьорелло Ла Гуардии в Нью-Йорке.

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Карьера Тимоти началась с рекламных роликов, театральных постановках и небольших ролях в кино. Пока его не заметил Лука Гуаданьино. Роль 17-летнего Элио в романтической драме "Зови меня своим именем" принесла Шаламе признание критиков и славу.

Кадр из фильма "Зови меня своим именем" / Фото: Imdb.com

В свои 26 лет актер может похвастаться номинациями на "Оскар", BAFTA, "Золотой глобус" и многих других.

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Ни для кого не секрет, что Тимоти Шаламе приковывает к себе внимание миллионов поклонников в мире каждым своим образом, в котором он появляется на мероприятиях и красных дорожках. Интересно, что актер поддерживает бренды, ориентированные на устойчивое развитие, среди которых Haider Ackermann, Prada и Stella McCartney.

В честь дня рождения одного из самых талантливых актеров Голливуда, вспоминаем его лучшие выходы.

Тимоти Шаламе / Фото: Getty Images

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Тимоти Шаламе / Фото: vogue.ua

Тимоти Шаламе / Фото: Getty Images

Тимоти Шаламе / Фото: Getty Images

Тимоти Шаламе / Фото: Getty Images

Тимоти Шаламе / Фото: Getty Images

Тимоти Шаламе / Фото: Getty Images

Тимоти Шаламе / Фото: Getty Images

Тимоти Шаламе / Фото: Getty Images

Тимоти Шаламе / Фото: Getty Images

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