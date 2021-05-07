Поболтала с подругой – укрепила здоровье: почему сплетничать полезно

Обсудить с подружкой новое платье или повышение – полезно! Совсем другое дело, когда сплетни вредят людям. Как сплетничать с пользой для здоровья – в сюжете

Сплетни также важны для жизни человека, как воздух и сон / Фото: unsplash.com

Знали ли вы, что доброжелательные сплетни также важны для жизни человека, как воздух и сон? Такой сенсационный вывод сделали американские ученые, однако украинские коллеги с ними согласны. Чем полезно для здоровья обсуждение других людей, как не скатиться от доброжелательности до "перемывания костей" и сплетничать правильно – разбиралась ведущая информационно-развлекательного шоу "Сегодня утро. Выходной" на канале "Украина 24" Юлия Галушка.

В чем же польза сплетен и зачем нам обсуждать других?

К выводу, что сплетничать – полезно пришли американские ученые. Но люди – везде люди, украинцы тоже любят посудачить. И совершенно правильно, как отмечает нейроисследовательница Наталья Кадя. Оказывается, сплетни – это одна из базовых потребностей человека. То есть обсуждать других нам также необходимо, как спать или принимать пищу.

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Наталья Кадя подчеркивает, что наш мозг без этого не может функционировать, так он устроен. И это тянется еще с древних вреен, когда человек с помощью передач информации понимал, что за пределами пещеры нет тигра, а есть другие люди, с которыми можно создать семью и продлить свой род. Сегодня обсуждение других людей с друг другом об этом не только дает мозгу необходимую ему информацию. А также помогает нам наладить связи друг с другом, успешнее коммуницировать, улучшает настроение, самочувствие и позитивной настрой.

Причем, полезно как обсуждать других с друзьями, коллегами или знакомыми, так и делать это в своих мыслях или дома самому с собой. В этом разница между мужчинами и женщинами.

Получается, мужчины и женщины одинаково любят сплетничать?

Да, и женщины, и мужчины обсуждают других одинаково часто. Но делают это по-разному: женщины больше предпочитают делать это вслух с кем-либо, поскольку они ярче проявляют свои эмоции. А мужчины чаще обсуждают кого-то у себя в голове или просто думают вслух. Но оба способы полезны, если сплетни не становятся токсичными.

А как сплетничать с пользой для здоровья и не перегибать палку?

Очень просто – оцените цель, с которой вы кого-то обсуждаете. Обсуждение чужого опыта, дел, даже здоровья без придания разговору негативной окраски – полезно для нашего эмоционального здоровья.

Запомните сами и скажите детям – сплетни должны быть доброжелательными / Фото: unsplash.com

Если в ваших сплетнях нет цели унизить и оскорбить человека, навредить ему, оболгать, то все в порядке, такая сплетня – это так сказать экологичный опыт.

Так что если хотите сплетничать о ком-то, говорите на здоровье, только помните, что разговор не должен быть токсичным и злым.

Убеждать себя, что вы никогда не сплетничаете – было бы неправдой. Нейроисследования доказали, что 65% ваших мыслей связаны с действиями какого-либо человека или вы думаете непосредственно нем. Не стоит заставлять себя не делать этого, просто думайте в позитивном ключе!

Напомним, что ранее мы также писали о том, откуда берутся сплетни.

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