Смех продлевает жизнь: курьезные мемы, в которых каждый узнает себя

Смешные мемы для отличного настроения / Фото: instagram.com/leo_dai_vinchik/

Спешим развеселить вас утренней порцией юмора. Ранее мы делились фотографиями смешного енота-обжоры Булочки и других животных, а сегодня решили разбавить ваш день самоироничными мемами.

С каждым днем мы убеждаемся, что позитивным людям, способным посмеяться над собой даже в самой неловкой ситуации, куда легче жить в этом мире! Поэтому смотрите нашу новую подборку и меньше грузитесь по пустякам.

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Смешные мемы для отличного настроения / Фото: instagram.com/leo_dai_vinchik/

Смешные мемы для отличного настроения / Фото: instagram.com/leo_dai_vinchik/

Смешные мемы для отличного настроения / Фото: instagram.com/leo_dai_vinchik/

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Смешные мемы для отличного настроения / Фото: instagram.com/leo_dai_vinchik/

Смешные мемы для отличного настроения / Фото: instagram.com/leo_dai_vinchik/

Смешные мемы для отличного настроения / Фото: instagram.com/leo_dai_vinchik/

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Смешные мемы для отличного настроения / Фото: instagram.com/leo_dai_vinchik/

Смешные мемы для отличного настроения / Фото: instagram.com/leo_dai_vinchik/

Еще больше смешных мемов смотрите в галерее. Пусть ваше настроение всегда остается при вас.

Смешные мемы для отличного настроения / Фото: instagram.com/leo_dai_vinchik/

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