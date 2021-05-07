Сказка для взрослых: звезда мелодрамы Хрустальные вершины о том, чем понравится сериал зрителям

«Хрустальные вершины» / Фото: пресс-служба

Популярная актриса Слава Красовская сыграла в новом сериале одну из главных ролей. О своей новой работе, карантинных делах, а также путешествиях мечты она рассказала нам в интервью.

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Слава, в начале сериала зрителям наверняка покажется, что ваша героиня – злая молодая мачеха, которая ненавидит свою падчерицу. Это действительно так?

Мне кажется, что вся эта история немного сказочная. Такая сказка для взрослых. Поэтому и персонажи тяготеют к сказочным архетипам. Но интересно, что эти герои проявляют себя не штамповано, как в детских сказках, а могут меняться и переживать метаморфозы. Моей героини Карине, как и любому реальному человеку, присущи различные черты характера.

Вы сама по натуре интроверт или экстраверт?

Не знаю, может, стоит какой-то тест пройти, чтобы определить. Но мне очень нужна аудитория, даже если это твои друзья. С кем-то хочется поделиться энергией.

Слава Красовская / Фото: пресс-служба

Вы активно снимаетесь в кино, а вот о другой вашей деятельности – дубляже – мало кто знает. Как вы к этому пришли?

Я интересовалась, какие компании занимаются дубляжом, как попасть в базу, чтобы записали твой голос. Эта работа близка к актерской, но технически все происходит по-другому, там другие объекты внимания. Мне интересно ставить себе барьеры, определенные челенджи в жизни, когда ты не совсем понимаешь, как справиться с задачей. Этот азарт – одна из основ актерской профессии. Потому что и получение ролей, и отзывы зрителей – это всегда азарт.

Как прошел ваш карантин?

Я не успела его заметить. Столько себе придумала различных задач, ничего не успевала. Удалось не прогуливать английский, моя преподавательница живет во Львове, поэтому мы и не в локдаун занимаемся онлайн, но из-за спектаклей, съемок очень часто занятия или отменяли, или переносили, а так во время карантина стабильно 3 раза в неделю мы занимались.

Кроме того, я преподаю актерское мастерство. С первых дней карантина мы начали с учениками работать в Zoom, мне хотелось, чтобы они не унывали, хотелось как-то их успокоить, заинтересовать. Активизировалась моя подруга-режиссер, которая живет в Германии. Мы давно хотели сделать творческий акт, каждый артист у себя дома снимал определенную часть. Поэтому у меня постоянно что-то было. Я искренне удивлялась: "Как эти люди в Instagram пишут, что им нечем заняться дома? Мне бы как-то это все успеть".

Слава Красовская / Фото: пресс-служба Реклама

А просто отдохнуть от такого бешеного графика не хотелось?

Пожалуй, мне свойственно жить в таком темпе, я не могу дать себе отдохнуть. Хотя понимаю, что мне нужно этому научиться. Давать себе время тишины для восстановления энергии – посмотреть в окно, почитать не слишком срочную книгу. Но такой уж у меня характер, что я сама придумываю себе какие-то дела.

А о горном или морском отдыхе не мечтаете? Какой больше любите?

Это зависит от того, насколько я уставшая. Бывает, что хочется просто полежать у моря и ничего не делать, а бывает, что очень хочется смотреть, фотографировать, изучать, знакомиться с культурой. Я очень люблю исторические города с красивой архитектурой, с музеями, дворцами. Урбанистическая культура мне интереснее, чем просто отдых на природе. Я люблю и горы, и море, но больше нравится подглядывать в чужую культуру.

Слава Красовская / Фото: пресс-служба

Какие из городов вас больше всего поразили своей архитектурой?

Первый большой европейский город, который я увидела – Прага. Впечатление произвел Собор святого Вита. Мне хотелось плакать от красоты и эстетического удовольствия. Бывает, когда смотришь кино, и хочется плакать от того, что это мило, трогает. А это было совсем другое чувство – не трогает, а наоборот переворачивает внутри. Это такое величественное сооружение, необъятно больше тебя.

Вторым городом стал Краков, особенно замковый комплекс Вавель. Позже я посетила дворец королей в Варшаве – там красиво, интересно, но на уровне музея. А в Вавеле было ощущение причастности. Будто это было со мной. Будто это я бродила призраком в прошлой жизни и сейчас флэшбеки летят со всех сторон. Настолько живые эмоции! Только я зашла на территорию и открылся вид на огромное здание, снова хотелось плакать от красоты. Может, действительно есть какая-то генетическая привязка, у меня есть польские корни. Возможно, кто-то из моих предков присутствовал на каких-то великих событиях.

А какие места вы бы еще хотели посетить, когда границы откроются?

Если говорить в далекой перспективе, то Мачу-Пикчу, это такое масштабное путешествие. Когда-то случайно я наткнулась на фото и меня это место очень заинтересовало. Мне кажется, там безумная энергетика. Также хочу увидеть Стоунхендж, замок Нойшванштайн зимой. А еще улететь на Кубу. Хочется понемногу посмотреть все.

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