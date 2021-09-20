6 правил красоты именинницы Софи Лорен

Одна из самых красивых женщин в мире Софи Лорен / Фото: Imdb.com

Сегодня, 20 сентября, одной из самых красивых женщин в мире Софи Лорен исполнилось 87 лет. Актриса всего год назад снялась в первом за последнее десятилетие проекте Netflix. Обладательница "Оскара" итальянская актриса остается олицетворением красоты и гламура. Икона стиля также известна как женщина, которая осмелилась бросить вызов традиционным стандартам красоты в 1950-х годах.

Софи Лорен родилась в Риме в 1934 году. Детство звезды прошло в небольшом рыбацком городке Пиццули недалеко от Неаполя. В юности Софи за высокий рост и худобу называли стеккетто, что в переводе с итальянского означает "жердочка".

Кадр из фильма "Легенда о былом" (1957) / Фото: Imdb.com

Путь к славе звезды начался с победы в четырнадцать лет на местном конкурсе красоты, после чего она переехала в Рим.

Как и многие другие начинающие актрисы, большую часть своей ранней карьеры Софи работала как модель, получая небольшие актерские роли. После главной роли в фильме "Золото Неаполя" (1954) Лорен зарекомендовала себя как одна из молодых многообещающих звезд итальянского кино.

Кадр из фильма "Золото Неаполя" (1957) / Фото: Imdb.com

Красота Софи Лорен никогда не заменяла ее несомненный талант. Актриса получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Две женщины" в 1961 году, став первой женщиной в истории, которая выиграла статуэтку за иностранную картину.

Софи Лорен (1961) / Фото: Imdb.com

Поклонники безумно обожали ее за беззаботное отношение и уверенность. В 1950-х Софи Лорен стала образцом итальянского обаяния и красоты. Однако, когда она впервые решила стать актрисой в 15 лет, звезду критиковали за слишком длинный нос и слишком широкие губы. Продюсеры не раз предлагали изменить ее внешность, чтобы соответствовать стереотипам Голливуда. Актриса же пресекала все доводы по изменению внешности, став новой идеальной женщиной для поклонников по всему миру, образ которой навеки вошел в историю.

Кадр из фильма "Юдифь" (1966) / Фото: Imdb.com

Она сохранила уникальность, уверенность и силу на протяжении шести десятилетий в киноиндустрии, сыграв почти 100 ролей в кино и на телевидении.

В интервью Софи признавалась, что ее секрет красоты не в косметике, салонных процедурах или дизайнерских нарядах, а в отношениях с близкими. Лорен всегда воспевала внутреннюю красоту, считая, что только любовь, духовность, душевная гармония и семейное счастье способны сделать женщину по-настоящему красивой.

Кадр из фильма "Миллионерша" 1960 г / Фото: Imdb.com

В 1984 году Софи Лорен выпустила книгу под названием "Женщина и красота". Издание моментально стало бестселлером. В книге Лорен рассказала о своей жизни и посвятила несколько глав ежедневной бьюти-рутине. Звезда считала, что только дисциплина, здоровое питание, уход за собой и принятие себя и своего возраста – основа всего.

Ничего не делает женщину более красивой, чем вера в то, что она красива.

/ Фото: Imdb.com

Итальянка поделилась с читателями главными секретами красоты.

Так, в питании актриса всю жизнь придерживалась средиземноморской диеты, ежедневно потребляя не менее двух столовых ложек оливкового масла. Его она использовала и для ухода за кожей лица, а также добавляла несколько колпачков в горячую ванну. Оливковое масло Софи использовала и в уходе за волосами, еженедельно деля маски с помощью этого ингредиента. Актриса всегда рано ложится спать. По ее словам, качественный сон – жизненно необходим для хорошего самочувствия и красивой внешности. Используя декоративную косметику, Лорен придерживалась естественности, умело подчеркивая свои достоинства. Так, звезда всегда выделяла глаза, создавая образ роковой женщины. В одежде итальянка всегда выбирала элегантные наряды, которые подчеркивали фигуру. А главный рецепт красоты Софи Лорен – счастье. Семейная идиллия, любимый мужчина, дети и внуки всегда оставались для актрисы центром ее Вселенной.

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