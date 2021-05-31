Всемирный день родителей: история и значение праздника

Всемирный день родителей

Завтра, 1 июня, наступит Всемирный день родителей. Это еще один замечательный и дружный семейный праздник, который приходится на самое начало лета и отмечается вместе с Международным днем защиты детей.

Всемирный день родителей: дата праздника

Родители по праву могут праздновать свой день вместе с детьми – 1 июня. Это и неудивительно, ведь какой праздник у родителей может быть без благополучия собственных детей? И наоборот, дети без родителей не испытают должного счастья.

В 2021 году 1 июня, День родителей и День защиты детей, приходится на вторник – обычный будний день.

Читайте также: Именины в июне-2021: кто и когда отмечает день ангела

Реклама

История Всемирного дня родителей

День родителей – это относительно молодой праздник. Он был провозглашен на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН осенью 2012 года. И уже со следующего года Всемирный день родителей стал ежегодным полюбившимся семейным праздником, который отмечается в честь пап и мам во всем мире в первый день лета, 1 июня, вместе с Днем детей.

Оба семейных праздника – и детский, и взрослый – нацелены на то, чтобы напомнить людям о главных общечеловеческих ценностях, защитить и утвердить эти приоритеты как основу прочной, здоровой, высокодуховной и нравственной семьи.

Ведь именно родители в наибольшей степени ответственны за воспитание и защиту своих детей, за их полное и гармоничное развитие, за уют и атмосферу счастья, любви и понимания в семейном кругу.

Ранее мы рассказывали, какие выходные дни и праздники в июне 2021 в Украине.