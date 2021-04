Последние 15 лет компания Samsung Electronics является мировым лидером среди всех производителей телевизоров, а вершиной инженерной мысли на сегодня стали новые телевизоры Neo QLED 8K/4K и MICRO LED.

В новой продукции обеспечено передовое аппаратное и программное обеспечение, которое подарит самые приятные ощущения от просмотра.

Интеллектуальные телевизоры MICRO LED / Фото: samsung.com

Невиданные ранее четкость изображения и технологии звука

В телевизорах Neo QLED 8K и 4K установлен самый современный на сегодня процессор Neo Quantum, а также инновационные светодиоды Quantum Mini LED, которые позволяют сделать изображение на экране крайне реалистичным. Также новые технологии передают ранее невиданную четкость и детализацию изображения как в темных, так и в ярких сценах.

Помимо этого, в телевизорах Neo QLED 8К и 4 К внедрена технология объемного звука OTS Pro. Она дает возможность слышать звук объекта или человека именно с той точки экрана, где они находятся.

К тому же технология SpaceFit Sound, которая есть в телевизорах серии Neo QLED, позволит насладиться идеальным звуком независимо от того, где установлен телевизор. Новая технология самостоятельно анализирует среду помещения, а затем автоматически настраивает калибровку звучания так, что оно будет направлено в нужную сторону.

Samsung Neo QLED 2021 / Фото: samsung.com

По словам исполнительного вице-президента подразделения визуальных дисплеев Samsung Electronics Саймона Илькона Сона, качество изображения инновационных телевизоров Neo QLED 2021 показывает, какие результаты может дать современное аппаратное обеспечение вместе с уникальной технологией Al-масштабирования и различными интеллектуальными функциями Samsung.

"Мы с удовольствием делимся последними инновационными дисплеями, приспособленными к потребностям наших пользователей, а также надеемся, что они и в будущем будут наслаждаться нашей продукцией", – добавил Саймон Илькон Сон.

Геймерам будет где разгуляться

Не стоит также забывать, что в современном мире телевизор все чаще используется для различных игр. Потому Samsung Neo QLED 2021 года удовлетворят запросы самых искушенных геймеров, которые используют, как компьютерные, так и консольные игры. В данном телевизоре есть функции сверхширокоформатного игрового режима, а также система Auto Game Mode. Все это улучшает продуктивность и графику во время игры.

Для геймеров также будет полезна сертифицированная технология FreeSync Premium Pro™ от компании AMD. Она уменьшает уровень дрожания и разрывов изображения, а еще обеспечивает плавный игровой процесс и низкий уровень задержек для победного результата в игре.

Новейшая дисплейная LED-технология для реалистичной передачи картинки

В свою очередь в новой линейке телевизоров Samsung MICRO LED используются 24-микронные LED-диоды, которые исключат потребность в подсвечивании и разноцветных фильтрах, которые применяются в обычных дисплеях. То есть эти диоды самостоятельно излучают свет и придают ему цвет собственными пиксельными структурами. Потому эта технология передает 100% цветных гам DCI и Adobe RGB. Как результат: передаются чрезвычайно яркие и насыщенные цвета, а вместе с новейшим процессором Micro Al телевизор обеспечит умопомрачительный HDR-контент, заключающийся в реалистичной передаче картинки. Любые другие дисплеи такого эффекта просто не дадут.

К тому же Samsung располагает дизайнерскими телевизорами. Модели The Frame, The Serif и The Sero буквально напичканы инновационными технологиями, что очень ценят покупатели. Начиная с 2017 года The Frame абсолютно переосмыслил само значение слова "телевизор", а потому они превратились в настоящие шедевры искусства. За это время было продано 1 миллион единиц таких телевизоров.

Телевизор Samsung The Frame / Фото: samsung.com

И наконец не стоит забывать, что во время дистанционной работы, которая сопровождает многих из нас на протяжении последнего года, абсолютно размылись рамки рабочего дня "с 9:00 до 17:00". Сегодня все совсем иначе, а потому Samsung представил новые мониторы Smart Monitor М7 и М5, которые работают на операционной системе Tizen. Это позволяет не только плодотворно трудиться во время работы, но и учиться, а также смотреть любые фильмы в любом месте и в любое время, поскольку Smart Monitor поддерживают все популярные стриминговые сервисы: Netflix, Prime Video, YouTube и другие.

Smart Monitor / Фото: samsung.com

Кроме того, можно закачивать на Smart Monitor различные приложения из Samsung App Store. Все умные сервисы и просмотр контента возможен без TV-тюнера, а лишь с помощью подсоединения к Wi-Fi.