Самое старое шотландское виски Talisker выставят на продажу за 4877 долларов

Бренд шотландского односолодового виски Talisker анонсировал продажи своего самого старого напитка The Atlantic Challenge. Об этом сообщает The Spirits Business.
Серия лимитированная, поскольку имеющихся бутылок односолодового виски только 1830 единиц. И напиток выдерживали в 10 бочках 43 года подряд, он на прочность 49,7%.
/ Фото: Spirits Business
Креаторы напитка отмечают его вкус со сладким дымом и морской солью.
Стоит виски 4877 долларов за 700 мл и его можно будет приобрести с июня в некоторых розничных магазинах по всему миру.
Недавно мы рассказали, как правильно пить и выбирать виски, чтобы почувствовать вкус на максимум.
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