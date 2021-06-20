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С Троицей: картинки, поздравления, стихи и смс

20 июня, 05:20

Ольга Козачок

Поздравляем со святой Троицей-2021: красивые картинки, стихи, проза, открытки, которые вы можете отправить своим близким и родным в этот праздник.

С Троицей: поздравления и картинки

7 июня мы отмечаем праздник Троицы, который также имеет название Пятидесятницы, потому что наступает на пятидесятый день после Пасхи. Этот святой праздник символизирует величие Бога, единого в трех ипостасях, живого, вечного, вездесущего и всеблагого.

Life Сегодня подготовили для вас красивые, эффектные, милые и добрые поздравления с Троицей в стихах и прозе, с открытками, фото и картинками, которые вы можете отправить своим близким и родным.

Доброе пожелание в праздник святой Троицы

***

С Днем светлой Троицы Святой
Спешу поздравить вас!
Пребудет Божья благодать
Пусть с вами каждый час.

Пусть будет мир, покой в душе,
Пусть Ангел бережет
Всех ваших близких и друзей,
А беды – отведет!

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Троица 2021: поздравление любимому в прозе

***

Поздравляю со святой Троицей и хочу пожелать, чтобы в твоей жизни были только добрые вести и приятные события, чтобы каждый день в тебе находились силы для добрых дел, чтобы в твоем доме никогда не угасал свет добра и счастья, чтобы на твоем пути всегда встречались отзывчивые люди и верные друзья.

Открытки с праздником Троицы / Фото: bonnycards

Лучшее поздравление с Троицей

***

Сегодня нужно искренне молиться
За всех друзей и даже за врагов,
Желаю вам в пути не оступиться
И сохранять в душе своей покой.

Желаю вам в великий день церковный
Духовных благ и радости в сердцах.
Любите всех и близких, и знакомых
И не пускайте в душу злость и страх.

Пусть вас Господь от бед оберегает
Своей святой и праведной рукой.
Пусть в вашем доме вечно обитают
Надежда, вера, радость и любовь.

Праздник святой Троицы: картинки и поздравления

Поздравление с Троицей для близких в прозе

***

С Троицей поздравляю и желаю, чтобы в твоей душе жила вера и надежда на лучшее, чтобы в сердце всегда было место для искренней любви, чтобы в жизни все цвело и хорошело. Счастья, здоровья, радости, благосостояния, мира и чудес.

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С Троицей: картинки и открытки

Светлое поздравление в День Пятидесятницы в стихах

***

Сегодня Троица настала –
День Духа, Сына и Отца,
Пускай наполнит светлым чувством
Он наши души и сердца!

Желаю вам добра и света
Я в праздник Троицы Святой.
Пусть радует вас жизнь любовью,
Здоровьем, счастьем, красотой!

Милое пожелание в праздник Троицы своими словами

***

В праздник святой Троицы искренне желаю света и радости в твоей жизни, взаимопонимания и счастья в семье, искренности и добра в душе, мира над головой и солнечной погоды за окном.

С Троицей: открытки и стихи / Фото: bonnycards

Эффектное поздравление с Троицей

***

Приходит Троица в ваш дом
Под колокольный перезвон
И с вереницею цветов
Вам дарит счастье и любовь!

Пусть небеса добры к вам будут,
Пусть дом наполнится уютом,
Святая Троица хранит,
И мир всегда в семье царит!

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