С Троицей: картинки, поздравления, стихи и смс

С Троицей: поздравления и картинки
7 июня мы отмечаем праздник Троицы, который также имеет название Пятидесятницы, потому что наступает на пятидесятый день после Пасхи. Этот святой праздник символизирует величие Бога, единого в трех ипостасях, живого, вечного, вездесущего и всеблагого.
Life Сегодня подготовили для вас красивые, эффектные, милые и добрые поздравления с Троицей в стихах и прозе, с открытками, фото и картинками, которые вы можете отправить своим близким и родным.
Доброе пожелание в праздник святой Троицы
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С Днем светлой Троицы Святой
Спешу поздравить вас!
Пребудет Божья благодать
Пусть с вами каждый час.
Пусть будет мир, покой в душе,
Пусть Ангел бережет
Всех ваших близких и друзей,
А беды – отведет!
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Троица 2021: поздравление любимому в прозе
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Поздравляю со святой Троицей и хочу пожелать, чтобы в твоей жизни были только добрые вести и приятные события, чтобы каждый день в тебе находились силы для добрых дел, чтобы в твоем доме никогда не угасал свет добра и счастья, чтобы на твоем пути всегда встречались отзывчивые люди и верные друзья.
Открытки с праздником Троицы / Фото: bonnycards
Лучшее поздравление с Троицей
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Сегодня нужно искренне молиться
За всех друзей и даже за врагов,
Желаю вам в пути не оступиться
И сохранять в душе своей покой.
Желаю вам в великий день церковный
Духовных благ и радости в сердцах.
Любите всех и близких, и знакомых
И не пускайте в душу злость и страх.
Пусть вас Господь от бед оберегает
Своей святой и праведной рукой.
Пусть в вашем доме вечно обитают
Надежда, вера, радость и любовь.
Праздник святой Троицы: картинки и поздравления
Поздравление с Троицей для близких в прозе
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С Троицей поздравляю и желаю, чтобы в твоей душе жила вера и надежда на лучшее, чтобы в сердце всегда было место для искренней любви, чтобы в жизни все цвело и хорошело. Счастья, здоровья, радости, благосостояния, мира и чудес.
С Троицей: картинки и открытки
Светлое поздравление в День Пятидесятницы в стихах
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Сегодня Троица настала –
День Духа, Сына и Отца,
Пускай наполнит светлым чувством
Он наши души и сердца!
Желаю вам добра и света
Я в праздник Троицы Святой.
Пусть радует вас жизнь любовью,
Здоровьем, счастьем, красотой!
Милое пожелание в праздник Троицы своими словами
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В праздник святой Троицы искренне желаю света и радости в твоей жизни, взаимопонимания и счастья в семье, искренности и добра в душе, мира над головой и солнечной погоды за окном.
С Троицей: открытки и стихи / Фото: bonnycards
Эффектное поздравление с Троицей
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Приходит Троица в ваш дом
Под колокольный перезвон
И с вереницею цветов
Вам дарит счастье и любовь!
Пусть небеса добры к вам будут,
Пусть дом наполнится уютом,
Святая Троица хранит,
И мир всегда в семье царит!
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