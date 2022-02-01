5 идей, с чем носить шубу в последний месяц зимы

Как и с чем носить шубы / Фото: Коллаж: Сегодня

Какая зима без шубы. Ведь этот предмет гардероба является самым теплым и стильным атрибутом холодного времени года. В последний месяц зимы особенно актуальны шубы не только потому, что наступили самые сильные морозные дни, а и благодаря сезонным распродажам. Сейчас они в разгаре и, согласитесь, купить шубу по приемлемой цене, да и еще успеть поносить в этом сезоне – мечта.

В наступившем сезоне дизайнеры и модные бренды продолжают отказываться от натурального меха, сделав ставку на экоматериалы. Поклонники же меха указывают на не экологичность и не этичность производства экошуб, которые могут наносить вред планете в миллионы раз больше.

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Пока хайп и споры ведутся, мы расспросили дизайнера и владелицу бренда меховых изделий Allur Алену Люльку о том, с чем и как носить шубу. Не важно, с какого материала она сделана, помните главное правило – на фоне шубы остальные вещи в вашем образе должны оставаться максимально простыми

С брюками

К классическому брючному костюму идеально подойдет пальто с отделкой из меха. Это может быть пристежной воротник и манжеты из коротковорсового меха: соболь, норка, каракуль, овчина. Аналогичный варианты можно найти в изделиях из экоматериалов.

Очень красиво будет смотреться кейп, шаль, накидка из коротковолнового меха, а также длинная облегченная дубленка. Цвет выбирайте черный, бежевый или белый.

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/ Фото: пресс-служба

С платьем в бохо-стиле

Под такой образ изумительно подойдут дубленки или накидки из длинноволнового меха ламы, альпаки, тиградо, яка, кидасии. Круто будут смотреться приглушенный, природный.При ходьбе этот мех так струиться, что еще больше подчеркивает неповторимый стиль Бохо.

/ Фото: пресс-служба

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Со спортивным костюмом

Берите пример с голливудских знаменитостей. Рианна, Ким Кардашьян и Хейли Бибер давно носят одежду для тренировок и кроссовки вместе с шикарными шубами. В таком варианте главное не переусердствовать – выбирайте однотонный спортивный костюм приглушенных цветов.

Стоит отметить, что носить шубу поверх спортивного лука – это классная идея для создания стильного образа, но, если вы будете надевать шубу каждый раз, идя на тренировку, это доставит дискомфорт и будет выглядеть странно.

/ Фото: Getty Images

С джинсами

С джинсами-клеш лучше будут смотреться шубы средней длины, либо из длинноволнового меха. Таким образом у вас получится создать образы в стиле бохо. Укороченные варианты шуб надевайте вместе с джинсами прямого кроя с высокой талией. Для скинни моделей подойдут короткошерстные меховые изделия и дубленки.

/ Фото: пресс-служба

С мини

С юбками либо платья длины мини попробуйте носить длинные шубы. Помните культовый образ Кэрри Бредшоу на первом свидании с Мистером Бигом? Тогда героиня "Секса в большом городе" надела шикарную длинную шубу поверх откровенного и сексуального мини-платья.

Либо выбирайте модели чуть-чуть ниже длины юбки. Так вы создадите модный образ в стиле 1970-х.

/ Фото: Getty Images

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