Ruslan Baginskiy выпустил патриотические бейсболки, чтобы собрать деньги для фонда Притулы

Бейсболки, которые вошли в новый дроп Ruslan Baginskiy / Фото: Коллаж: Сегодня

Руслан Багинский, один из самых известных в мировой модной индустрии отечественных дизайнеров, запустил специальный дроп, состоящий из двух бейсболок голубого и желтого цветов.

В своем официальном Instagram-аккаунте бренд отметил, что цвета флага Украины стали символом свободы, мужества, храбрости и решимости.

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Кепки были созданы в Украине во время войны. На каждом изделии есть вышитый вручную флаг Украины.

Команда бренда обещает, что все средства, вырученные от продаж дропа, будут направлены на поддержку защитников нашей страны.

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Мода имеет силу объединять людей и позволяет демонстрировать свою позицию без слов. Будьте мужественны, как Украина. Покупая бейсболку, вы болеете за Украину, – говорит команда бренда.

Бейсболки, которые вошли в новый дроп Ruslan Baginskiy / Фото: Сегодня

Команда бренда обещает передать деньги в благотворительный фонд Сергея Притулы. Креативщики отмечают, что эта организация собирает и оперативно реагирует на потребности территориальной обороны, Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и других военных подразделений.

Бейсболки, которые вошли в новый дроп Ruslan Baginskiy / Фото: ruslanbaginskiy.ua

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Купить бейсболки можно на сайте бренда. Стоимость одной составит 190 долларов.

Бейсболки, которые вошли в новый дроп Ruslan Baginskiy / Фото: ruslanbaginskiy.ua

Ранее мы рассказывали, где купить вещи украинских брендов и помочь ВСУ.