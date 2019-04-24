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Вкусный и пышный кулич на Пасху: рецепт на литр молока

19 апреля, 10:45

Ирина Маслова

Такой рецепт идеален, если у вас большая семья

Пасхальний кулич / Фото: Инстаграм

Продолжаем готовиться к Пасхе. Непременный атрибут праздника, помимо других обязательных блюд, – сдобные куличи с изюмом и белковой глазурью. Их традиционно пекут много, добавляя в тесто большое количество яиц, чтобы мякиш получился красивого ярко-желтого цвета. Готовые куличи сначала должны немного остыть – только после этого их можно вынимать из форм и украшать белковой глазурью. Если у вас есть свой особый рецепт кулича, поделитесь им со всей страной и выигрывайте призы.

Рецепт кулича на 1 литр молока

Кулич на литр молока / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

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Способ приготовления

  1. Молоко поставить на небольшой огонь и понемногу добавить полтора стакана муки. Тщательно перемешать и, когда тесто загустеет, отставить остывать.
  2. Растереть дрожжи с одной столовой ложкой сахара. Как только они станут жидкими, влить в заварное тесто.
  3. Перемешать массу и поставить в тепло на 1,5 часа.
  4. Затем отделить белки от желтков, к желткам всыпать сахар и взбить блендером. Добавить сливочное масло и растереть до однородной массы.
  5. Посолить и добавить изюм, кардамон, корицу, мускатный орех и ванильный сахар. Перемешать и влить опару.
  6. К полученному тесту добавить просеянную муку. Месить до тех пор, пока тесто не начнет отставать от рук.
  7. Выложить тесто в большую миску и оставить подходить на 3 часа.
  8. Смазать формы для куличей маслом и выложить поднявшееся тесто, заполняя примерно на половину или на треть объема.
  9. Выпекать куличи около 30 минут при температуре 210 градусов.
  10. Остудить, достать из форм и покрыть глазурью.

Как сделать белковую глазурь для куличей

Для этого нужно взбить миксером два белка и стакан сахара. Смазать глазурью верхушки куличей и украсить кондитерской посыпкой.

Здесь найдете рецепт итальянского пасхального кулича паннетоне.

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