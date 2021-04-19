Пять фактов, которые вдохновят вас перейти на здоровое питание

Ожирение, болезни сердца, частые простуды напрямую зависят от рациона. Забыть о хронических заболеваниях поможет здоровое питания – ученые снова доказали это

Чтобы не "собрать букет" из хронических болезней, важно придерживаться здорового питания и есть правильные продукты – казалось бы, все и так об этом знают. Если вы никак не можете себя мотивировать перейти на здоровую пищу, то вот вам 5 весомых фактов, доказывающих необходимость сделать это. Медики в очередной раз доказали, что быть здоровым поможет сбалансированный рацион – результаты исследования опубликованы в журнале Nutritents.

1. Здоровое питание продлит жизнь и защитит от серьезных болезней

Именно из-за несбалансированного рациона чаще всего возникают ожирение, сахарный диабет второго типа, хроническая болезнь почек, частые респираторные заболевания, болезни сердца и сосудов, рак. Хотите оставаться здоровым – меняйте свои пищевые привычки.

2. Здоровый кишечник – залог крепкого иммунитета

Медики в очередной раз доказали, что нарушения микрофлоры кишечника снижает защитные силы организма. Поэтому важно, чтобы кишечник хорошо работал, не возникали запоры, провоцирующие воспалительные процессы.

Клетчатки, важной для работы кишечника, много в овощах и фруктах / Фото: unsplash.com

Для хорошей работы кишечника важна клетчатка. Ее много в овощах и фруктах, ягодах, злаковых, бобовых. Также эти продукты, а еще оливковое масло богаты витаминам Е и С, которые снижают воспалительные процессы в кишечнике и помогут предотвратить развитее хронических заболеваний.

3. Лучшая диета для поддержания здоровья – средиземноморская

То есть медики рекомендуют есть побольше фруктов, оливкового масла первого отжима, овощей, рыбы, злаковых, бобовых. Умеренно кушать молочные продукты, яйца, красное вино.

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А животных жиров и красного мяса, по мнению ученых, в рационе следует избегать или свести к минимуму.

4. Макароны – полезны, если они качественные и из твердых сортов пшеницы

Этот продукт является одним из основных в средиземноморской диете. Кроме того, ученые отмечают что у таких макарон не только низкий гликемический индекс, они еще богаты антиоксидантами. А значит, защищают организм, особенно почки, от окислительного стресса.

5. Зеленый чай, фрукты и гранат – лучшие продукты для борьбы с микробами, окислительным стрессом и воспалением

А еще эти продукты доказали свои противоопухолевые качества и эффективность в борьбе с лишним весом. Хотите избежать диабета, ожирения, онкологических и частых инфекционных болезней? Самое время перейти с конфет и колы на фрукты, гранаты и зеленый чай.

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