С молотка ушло кольцо с самым большим бриллиантом в Австралии. Его продали за 1,25 млн долларов

Анонимный мужчина приобрел за 1,25 млн долларов самое дорогое кольцо с самым большим квадратным бриллиантом (25,02 карата) в Австралии. Торги состоялись на аукцион Леонарда Джоэла. Начальная стоимость лота составляла 900 тысяч долларов.

Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

Драгоценные металлы и камни для кольца были добыты на северо-западных территориях Канады. Общий вес мелких бриллиантов, инкрустирующих украшение, составляет 3,25 карата.

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Покупатель изделия предпочел остаться анонимным, а продавцом был австралийский эмигрант, купивший его несколько месяцев назад в качестве инвестиции.

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"Это кольцо словно гипнотизирует, когда вы на него смотрите. Когда люди надевают его, они не могут его снять. Оно словно святой грааль", – рассказывает глава австралийского Аукциона Леонарда Джоэла Хэмиш Шарма.

Ранее титул самого дорогого кольца в Австралии принадлежал кольцу с бриллиантом в 17 карат. Украшение было продано в прошлом году за 575 тысяч долларов.

Напомним, ранее российский бриллиант "Дух розы" продали за 29 миллионов долларов. Кроме этого, мы показывали, как выглядит кольцо с наибольшим количеством бриллиантов.