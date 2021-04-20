Представители Данилко прокомментировали слухи о болезни артиста

Недавно продюсер Юрий Никитин сообщил, что у Данилко проблемы со здоровьем, с которыми он борется несколько лет

"У него там более серьезные проблемы со здоровьем, чем это может показаться. Там большая группа специалистов над этим трудится, врачи не только из Украины, но и из других стран европейских подключаются к этому процессу", – рассказал Никитин в интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина".

В Instagram-аккаунте Верки Сердючки появилось короткое сообщение, в котором опровергается информация, распространяемая СМИ. Менеджеры 47-летнего Данилко утверждают, что тот в порядке, а слухи преувеличены.

"Друзья, вы что, с ума сошли? Андрей Данилко поправляет свои проблемы со сном. Налаживает циркадные ритмы. Все остальное – норм", – написали представители Данилко.

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Скриншот: instagram.com/v_serduchka

В комментариях поклонники Андрея Михайловича выразили свое мнение по этому поводу. "Не читайте на завтрак Московских газет и журналов", "Ага , народ уже понапридумывал и приписал Андрею все мыслимые и немыслимые болезни", "Ни когда не слышала о том ,что Андрей неизлечимо болен глупости какие", – пишут подписчики звезды.

Напомним, что недавно Верка Сердючка сравнила свой образ с известным певцом.