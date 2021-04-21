Поймать Кайдаша, Атлантида и Пик страха – объявлены номинанты кинопремии Золота Дзиґа-2021

Пока в Голливуде готовятся к "Оскару" в Украине объявили номинантов на пятую ежегодную национальную кинопремию – Золота Дзиґа-2021. В этом году появилась новая номинация для игровых сериалов

Украинская киноакадемия объявила номинантов на премию Золота Дзиґа-2021, церемония которой в прошлом году впервые прошла онлайн. В этом году состоится уже пятая церемония награждения национальной кинопремии и глядя на список сильных номинантов – борьба за награды будет разгоряченной.

В июне будут объявлены победители и мы узнаем, какой фильм удостоится звание лучшего в этом году. При этом, на "Золотой Дзиґе" произошли изменения – добавилась еще одна номинация – "Лучший игровой сериал", так что, сериаломаны, готовьтесь.

Всего на участие в конкурсе в этом году было выдвинуто 86 работ.

Номинанты на кинопремию Золота Дзиґа-2021 / Фото: пресс-служба, dzygamdb.com, kino-teatr.ru

Полный список номинантов на кинопремию "Золота Дзига-2021"

Самый лучший фильм:

"Атлантида"

"Земля голубая, будто апельсин"

"Плохие дороги"

"Толока"

"Черкассы"

Лучшая мужская роль:

Кулинич Юрий ("Плохие дороги")

Ламах Евгений ("Черкассы")

Римарук Андрей ("Атлантида")

Лучшая женская роль:

Климова Марина ("Плохие дороги")

Кошкина Марина ("Забытые")

Сахно Иванна ("Пик страха")

Черкашина Оксана ("Плохие дороги")

Кадр из фильма "Пик страха" / Фото: пресс-служба

Лучшая мужская роль второго плана:

Колтовский Игорь ("Плохие дороги")

Примогенов Олег ("Толока")

Сова Дмитрий ("Черкассы")

Соловьев Сергей ("Плохие дороги")

Хомяк Дмитрий ("Наши котики, или как мы полюбили лопать в условиях ограниченной антитеррористической операции с элементами временного военного положения")

Лучшая женская роль второго плана:

Витовская Ирма ("Сказка старого мельника")

Воронина Оксана ("Плохие дороги")

Матросова Юлия ("Плохие дороги")

Лучшая режиссерская работа (Премия им. Ю. Г. Ильенко):

Васянович Валентин ("Атлантида")

Ворожбит Наталья ("Плохие дороги")

Ильенко Михаил ("Толока")

Кадр из фильма "Атлантида" / Фото: пресс-служба

Лучший сценарий:

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Васянович Валентин ("Атлантида")

Ворожбит Наталья ("Плохие дороги")

Ильенко Михаил ("Толока")

Лучшая операторская работа:

Васянович Валентин ("Атлантида")

Иванов Владимир ("Плохие дороги")

Цветков Вячеслав ("Земля голубая, будто апельсин")

Лучший монтаж:

Банников Иван ("Земля голубая, будто апельсин")

Васянович Валентин ("Атлантида")

Черный Александр ("Плохие дороги")

"Плохие дороги" / Фото: facebook.com/uafilmacademy

Лучшие визуальные эффекты:

Москаленко Алексей ("Атлантида")

Москаленко Алексей ("Наши котики, или как мы полюбили лопать в условиях антитеррористической операции с временными элементами военного положения")

Сушильников Артем ("Пик страха")

Толмачев Станислав ("Толока")

Лучший грим:

Лукашенко Анна ("Атлантида")

Мамедова Эльвира ("Плохие дороги")

Петровская Мария ("Бесславные крепостные")

Лучший полнометражный документальный фильм:

"Зарваниця"

"Земля голубая, будто апельсин"

"Юки"

Кадр из фильма "Земля голубая, будто апельсин" / Фото: dzygamdb.com

Лучший короткометражный игровой фильм (Премия им. Ю. А. Минзянова):

"Бульмастиф"

"ІНО"

"Схрон"

Лучший короткометражный анимационный фильм:

"История Украины за 5 минут"

"Фамилия в кармане"

"Риска"

Лучший игровой сериал:

"И будут люди"

"Казаки. Абсолютно лживая история"

"Первые ласточки. Зависимые"

"Поймать Кайдаша"

Кадр из сериала "Поймать Кайдаша" / Фото: kino-teatr.ru

Напоминаем, что вы можете посмотреть онлайн семь лауреатов прошлогодней кинопремии Золотой Дзиги, среди которых и хит с Ирмой Витовской "Мои мысли тихие".