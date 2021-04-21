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Поймать Кайдаша, Атлантида и Пик страха – объявлены номинанты кинопремии Золота Дзиґа-2021

21 апреля, 15:00

Дарина Алексеева

Пока в Голливуде готовятся к "Оскару" в Украине объявили номинантов на пятую ежегодную национальную кинопремию – Золота Дзиґа-2021. В этом году появилась новая номинация для игровых сериалов

Украинская киноакадемия объявила номинантов на премию Золота Дзиґа-2021, церемония которой в прошлом году впервые прошла онлайн. В этом году состоится уже пятая церемония награждения национальной кинопремии и глядя на список сильных номинантов – борьба за награды будет разгоряченной.

В июне будут объявлены победители и мы узнаем, какой фильм удостоится звание лучшего в этом году. При этом, на "Золотой Дзиґе" произошли изменения – добавилась еще одна номинация – "Лучший игровой сериал", так что, сериаломаны, готовьтесь.

Всего на участие в конкурсе в этом году было выдвинуто 86 работ.

Номинанты на кинопремию Золота Дзиґа-2021 / Фото: пресс-служба, dzygamdb.com, kino-teatr.ru

Полный список номинантов на кинопремию "Золота Дзига-2021"

Самый лучший фильм:

Лучшая мужская роль:

Лучшая женская роль:

Кадр из фильма "Пик страха" / Фото: пресс-служба

Лучшая мужская роль второго плана:

Лучшая женская роль второго плана:

Лучшая режиссерская работа (Премия им. Ю. Г. Ильенко):

Кадр из фильма "Атлантида" / Фото: пресс-служба

Лучший сценарий:

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Лучшая операторская работа:

Лучший монтаж:

"Плохие дороги" / Фото: facebook.com/uafilmacademy

Лучшие визуальные эффекты:

Лучший грим:

Лучший полнометражный документальный фильм:

Кадр из фильма "Земля голубая, будто апельсин" / Фото: dzygamdb.com

Лучший короткометражный игровой фильм (Премия им. Ю. А. Минзянова):

Лучший короткометражный анимационный фильм:

Лучший игровой сериал:

Кадр из сериала "Поймать Кайдаша" / Фото: kino-teatr.ru

Напоминаем, что вы можете посмотреть онлайн семь лауреатов прошлогодней кинопремии Золотой Дзиги, среди которых и хит с Ирмой Витовской "Мои мысли тихие".

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