Повисла на багажной полке: стюардесса показала забавный трюк в самолете (фото)

Бортпроводница с впечатляющими акробатическом способностями и отличной физической подготовкой показала невероятный трюк на борту пассажирского авиалайнера. Курьезный снимок появился Instagram-аккаунте @flight_love, освещающем события из жизни членов экипажа.

На фото девушка позирует перед камерой, повиснув на багажной полке головой вниз. При этом на ней надета классическая униформа бортпроводниц: темно-синее платье длины мини и черные туфли-лодочки.

Фото: flight_love | Instagram

Юзеры оценили позу сотрудницы авиакомпании и бросились делать ей комплименты.

"Как жаль, что стюардессы никогда не показывают ничего подобного во время рейса", "Очень милая и забавная выходка", "Какая классная девушка и наряд!", "Очень красивая бортпроводница", "Отличная фигура и ноги", "Вау! Шикарное фото", – пишут в комментариях восхищенные пользователи Instagram.

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Благодаря особой креативности прославилась и 35-летняя бортпроводница Линдси из США. Стюардесса показала пассажирам и членам экипажа невероятный трюк – перевернулась вверх ногами, чтобы закрыть полки для багажа на борту авиалайнера.

Кроме этого, мы рассказывали о бортпроводнице, играющей в прятки на борту самолета.