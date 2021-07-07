Потап поцеловался с Позитивом на Atlas Weekend (видео)

Второй день популярного музыкального фестиваля Atlas Weekend не обошелся без сюрпризов от украинских звезд

Потап и Позитив поцеловались в губи на Atlas Weekend / Фото: instagram.com/positiff

В этом году Atlas Weekend запомнится не только яркими номерами, но и поцелуями звезд. Во второй день музыкального фестиваля Потап и Позитив решили отметить Всемирный день поцелуев, который праздновался вчера. Участники группы MOZGI поцеловались на глазах многотысячной толпы.

Мы последние мужики в шоу-бизнесе, – заявил Потап и поцеловал своего коллегу по группе.

Напомним, в первый день фестиваля Atlas Weekend певец MELOVIN совершил каминг-аут, а именно поцеловался на сцене с девушкой и с парнем. Позднее в Instagram певец сообщил о своей бисексуальности, а канал М1 захейтил за то, что последний вырезал из своего эфира поцелуи на сцене. Вскоре директор канала Сергей Перцев заявил, что поцелуй артиста не вырезали, а просто перфоманс заранее не утвердили с режиссером. Через несколько часов в YouTube-аккаунте канала появилось видео с того самого выступления. Но и это не понравилось поклонникам MELOVIN – поцелуй певца с девушкой в кадр не попал, в отличие от поцелуя с парнем. В комментариях к видео пользователи пишут, что из-за скрытой части перфоманса весь его смысл теряется.

Звезды рассказала о своих первых поцелуях – подробности в сюжете:

Ранее мы писали, что стоит посетить на фестивале Atlas Weekend.