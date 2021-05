Попугай перепевает легендарные хиты 80-х годов. Он вытягивает ноты ничем не хуже рок-звезды

Попугай Тито исполняет легендарные хиты / Фото: Сегодня

Житель США Фрэнк Магило и его желтоголовый амазон Тито обзавелись армией поклонников. Дела в том, что эта весьма необычная и безумно талантливая парочка делает реально качественную музыку! Кажется, Чико из бостонского зоопарка пора начинать волноваться.

Вы только послушайте вот это:

Scorpions – Wind Of Change

AC/DC – Whole Lotta Rosie

The Beatles – Here Comes The Sun

Dire Straits – Money For Nothing

Реклама

Foo Fighters – The Pretender

Как и у каждой уважающей себя группы, у них есть свой YouTube-канал – "Тито и человек". Там регулярно появляются их неповторимые "каверы" на известные песни. Сейчас на канале около ста тысяч подписчиков, но самые популярные ролики по количеству просмотров приближаются к миллиону.

По словам Магило, талант и любовь питомца к музыке он обнаружил вскоре после начала карантина, когда от скуки играл на гитаре рядом с Тито, а тот неожиданно стал подпевать. Хотя попугай живет в семье уже 18 лет, раньше такую музыкальность он не проявлял.

Читайте также: В Луцке нашли экзотических попугаев, украденных из зоопарка

Тито предпочитает рок 70-80-х годов: в его репертуаре есть AC/DC, Pink Floyd, Metallica, Lynyrd Skynyrd и другие. Иногда встречаются и более современные группы: Oasis и Modest Mouse.

Бонус!

Напомним, болтливые попугаи разругались с посетителями британского зоопарка.