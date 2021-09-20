Полнолуние 21 сентября: что можно и нельзя делать

Полнолуние 21 сентября / Фото: Unsplash

Первое осеннее полнолуние наступит уже нынешней ночью, 21 сентября, в 2 часа 55 минут. В народе она издавна именуется как Луна Урожая или Кукурузная Луна. Как понятно из названия, именно на это время приходился сбор урожая.

Особенности сентябрьского полнолуния

Полнолуние 21 сентября пройдет под знаком Рыб , и это прибавляет людям романтичности и мечтательности. Обостряется интуиция, намного ярче появляется мистическое настроение, хочется верить в чудеса и разбираться в тайнах. Также усиливаются религиозные чувства.

Примечательно, что такое влияние Луны проявится как раз в праздник Рождества Пресвятой Богородицы.

Помните, что в период полнолуния и несколько дней после него люди не всегда могут принимать правильные решения, а также склонны к мистике, а потому могут совершать ошибки.

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Как себя вести во время полнолуния 21 сентября

В полнолуние под знаком Рыб полезно разбираться в скрытой сути событий и явлений .

. Если вы планировали обратиться в какую-то религию , сейчас это будет проще всего сделать.

, сейчас это будет проще всего сделать. Проявляется нежность, вплоть до сентиментальности, так что это время очень желательно провести с любимым человеком .

. Луна в Рыбах способствует лучшему восприятию музыки, поэзии, произведений искусства, а потому желательно поддерживать в себе и окружающих любое стремление к прекрасному .

Что нельзя делать во время полнолуния 21 сентября

Излишняя откровенность в период Рыбы может в будущем обернуться неприятностями, так что не стоит доверять свои тайны первому встречному.

первому встречному. Также не стоит безоговорочно верить всей поступающей информации, потому что вы слишком доверчивы и вас легко обмануть.

и вас легко обмануть. Нельзя подавлять в себе стремление к творчеству .

. Не делайте выбор сейчас, лучше отложите его на более подходящее время.

сейчас, лучше отложите его на более подходящее время. Также не нужно начинать новые и серьезные дела – они не принесут ожидаемого результата.

Смотрите видео о лунатизме :

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