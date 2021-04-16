Подработка в карантин: кем можно устроиться без специального образования и сколько заработать

В Украине полмиллиона безработных, это в полтора раза больше, чем до пандемии. Прожить на помощь от государства трудно, поэтому украинцы ищут подработку. Кем сейчас можно устроиться без специального образования и дополнительных расходов. И сколько можно на этом заработать – далее в материале.
Как работают курьеры в локдаун?
Влад Охрименко работает курьером. Самое важное для его заработка – довезти все целым и неповрежденным. Иначе испорченные продукты придется заменить другими или оплатить самостоятельно. Это один из немногих рисков для курьера, говорит Влад. Поэтому за три месяца подработки собрал на велосипед, и теперь доставка еды столицей – его основная работа.
Сколько в Украине зарабатывают курьеры / Фото: Pexels
Курьер говорит, что никто не контролирует его время обеда, график, перерыв. Он работает в среднем 12 часов в день.
Сколько можно заработать?
Работая 12 часов в день можно заработать 700-1000 гривен. В месяц выходит от 10 до 15 тысяч гривен.
Устроиться курьером может чуть ли не каждый, ведь это один из популярных в локдаун видов подработки в любом возрасте.
По словам НР-специалиста Сергея Марченко, количество работы увеличилось и эта работа интересна тем, что не требует никаких квалификаций. Даже люди среднего возраста, которые сталкиваются с проблемами в поиске работы имеют возможность зарабатывать. И на улицах можно увидеть все больше людей достаточно серьезного возраста 50+.
Как работают операторы колл-центра в локдаун?
Неплохо зарабатывают в карантин и операторы колл-центра. Работать можно из дома в любом городе, не обязательно из столицы. Надо иметь только хорошую телефонную связь и интернет.
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Сколько можно заработать?
НР-специалист Сергей Марченко говорит, что операторы колл-центра зарабатывают сейчас от 15 до 25, а то и 35 тысяч гривен.
Как работают репетиторы в локдаун?
Во время карантина стало больше работы у репетиторов. Филологиня Виктория Олищук чуть ли не ежедневно дает уроки украинского языка. В месяц может заработать от тысячи гривен.
Сколько можно заработать?
По словам Виктории, если брать Киев, то занятия могут стоят от 100 до 150 грн за урок, если это подготовка к ВНО. А если это начальная школа или средняя 5-6 классы, то это будет 150-160 гривен.
Кем еще можно работать в карантин?
Больше всего в карантин ищут водителей. Водителем троллейбуса или трамвая можно работать даже в локдаун и зарабатывать от 6 до 15 тысяч гривен. А вот таксисты за такую же работу получают все 20 и 25 тысяч гривен. Вакансий много.
Кроме водителей, традиционно ищут разнорабочих, охранников, воспитателей и медиков.
Тем временем мы выяснили, что если у вас не получается копить из-за маленькой зарплаты, тогда вы просто неправильно мыслите.