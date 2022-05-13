Почему флешмоб Леси Никитюк #красадляЗСУ – это унижение всех женщин Украины

Флешмоб телеведущей вызвал массу споров в соцсетях / Фото: Коллаж: Сегодня

С первых дней войны Леся Никитюк помогает в Хмельницком украинцам, которые вынуждены были покинуть свои дома. В своем Instagram она делится новостями, полезной информацией и отчетом о проделанной работе волонтеров. Один из постов Леси вызвал массу споров. Никитюк написала, что сейчас женщинам тяжело ухаживать за собой, многие "постарели" и "потускнели".

Пост Леси Никитюк о запуске флешмоба #красадля ЗСУ / Фото: Сегодня

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Она заявила, что в это сложное время украинки не вправе раскисать:

Девушки! Я вижу, как за время войны мы с вами немного, как это правильно сказать… так чтоб себя и вас не обидеть. Ну не состарились, а так сказать потускнели, потеряли цвет. Короче. Мы не имеем на это право. Я понимаю, что такое время. Но время страха прошло, мы высоко подняли голову. А если мы ее подняли – значит она должна выглядеть роскошно! Наши мужчины, наши защитники, должны видеть нас красивыми. Чтобы они еще лучше нас защищали, мы должны поднять им моральный дух и мужской. Чтобы было желание поскорее разбить врага и вернуться домой. Поэтому предлагаю флеш-моб – выставляем свои хорошие фото под хештегом #красадляЗСУ.

Инициативу Леси поддержали многие, среди них и Оля Полякова с Машей Ефросининой, а также солистка группы KAZKA – Саша Зарицкая.

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Травести-дива Монро, наоборот, возмутилась таким бьюти-флешмобом Никитюк. В своем Telegram-канале она объяснила:

Что за е*анный сексизм и объективация украинской женщины?! И это на огромную аудиторию. То есть, Леся Никитюк до сих пор считает, что женщин в ВСУ и терробороне нет. Что, старость – это плохо. Что мы не имеем права в состоянии колоссального стресса и бесконечной тревоги ходить без укладки и выглядеть, по мнению других, не найс. А первоочередная задача женщины только выглядеть во всей красоте, напомажено и поднимать боевой дух и обязательно х*й. Передайте Лесе, что женщина сама выбирает, как выглядеть, чем заниматься и что кому поднимать.

Почему флешмоб Леси Никитюк – это плохая инициатива

В соцсетях разгорелась настоящая дискуссия. Почему такая инициатива – это плохо и как такой флешмоб на самом деле унижает украинок, объяснили в волонтерской организации "Марш Жінок".

Этот флешмоб – это унижение всех женщин Украины, которых таким призывом сведено к функции возбуждения-поддержки защитников, забыв, что женщины – это самостоятельные личности, защищающие и восстанавливающие Украину, – прокомментировали активисты.

1. Женщина – способ возбуждения для мужчин во время войны

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Стоит помнить, что такой призыв может иметь негативные последствия для женщин во время войны и повлечь за собой активизацию сексуальных домогательств и изнасилований.

2. Женщина всегда должна выглядеть красивой и ухоженной

Все помнят о сексистском высказывании, что настоящая женщина – украшение мужчины и коллектива. Во время войны, когда украинки вступают в ТРО и ВСУ, волонтерят, заботятся о детях и родителях, стараются заработать деньги, чтобы прокормить семью, взывать их к обязательному маникюру и прическам – неприемлемо.

3. Игнорирование факта, что женщины воюют на фронте

Интересно, задумывалась ли Леся Никитюк, когда писала пост, о тех женщинах, которые сейчас защищают Украину от врага. Как они себя должны чувствовать? Кого они должны радовать?

Писательница и журналист Зоряна Биндас рассказала в своем посте в Instagram, как относится к такому флешмобу.

Представила себе: сидит такой солдат в окопе, отстреливается. Неделю не мылся, два дня почти не ел, и даже попить нечего. Пахнешь, как дикое животное. Чешешься весь. Даже нельзя выйти в ближайшие кусты в туалет. Но открывает инсту Леси Никитюк, и такой: "Как же красиво выглядит, фух, это решит все мои проблемы. Сейчас выиграем войну.

Конечно, о себе забывать не стоит. Если вы находитесь в условной безопасности и у вас есть возможно и желание сделать бьюти-процедуры – делайте. Но, как быть тем, у кого нет этой возможности? Не принимать участие во флешмобе? Беречь деньги на еду, вместо того, чтобы сделать маникюр? Спасая раненых или сидя в окопе, смотреть в Instagram на то, как девушки помогают тебе своей красотой? Прятаться в подвале и не ждать спасения от ВСУ, потому что ты страшная?

Мы верим, что Леся Никитюк не вкладывала такой смысл в свои слова, но, вышло, как всегда, а хотела сделать хорошо.

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