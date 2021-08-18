Другая Victoria’s Secret: смотрите новый кампейн с плюс-сайз моделями

Рекламная кампания Victoria’s Secret / Фото: instagram.com/victoriassecret

После недавнего перезапуска Victoria’s Secret, которые отменили свое ежегодное шоу "ангелов", выпустили новую коллекцию бюстгальтеров.

Белье получило название Bare Infinity Flex Bra. Как сказано в заявлении компании – он является "первым бюстгальтером, который идеально подходит вам".

Бюстгальтер создали с использованием адаптивных технологий, которые обеспечивают идеальную посадку изделия. Таким образом вещь соответствует естественной форме тела, обеспечивая комфорт на весь день.

Модель поставляется с адаптивной чашкой с инновационной гелевой проволокой. Бюстгальтер выпускается без швов.

Главными героинями рекламной кампании новой коллекции Victoria’s Secret стали плюс-сайз модели Палома Эльсессер и Джилл Кортлев, экс-ангел бренда Тейлор Хилл и 47-летняя Кэролин Мерфи, а также Майовой Николас, Девин Гарсиа и Аамито Лагум.

Рекламная кампания Victoria’s Secret / Фото: instagram.com/victoriassecret

Коллекцию бюстгальтеров Bare Infinity Flex Bra от Victoria’s Secret можно купить на сайте бренда.

Рекламная кампания Victoria’s Secret / Фото: instagram.com/victoriassecret

Напомним, Victoria’s Secret отменили ежегодное шоу, которое проводилось на протяжении 25 лет. Последний показ "ангелов" имел самые низкие рейтинги за всю историю. Руководство компании приняло решение провести ребрендинг, отказаться от устаревшей стратегии продвижения, используя открытую сексуальность, вместо этого сделать упор на комфорт, естественную красоту, разнообразие, инклюзивность и женщин.

Палома Эльсессер и Джилл Кортлев в рекламе Victoria’s Secret / Фото: instagram.com/victoriassecret

Кэролин Мерфи в рекламе Victoria’s Secret / Фото: instagram.com/victoriassecret

Рекламная кампания Victoria’s Secret / Фото: instagram.com/victoriassecret

Смотрите в ролике, как бренд впервые работал с плюс-сайз моделью:

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