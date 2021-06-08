Версія українською
$ 27,09
33,02

Простой рецепт пирога с клубникой. Получится у всех

10 июня, 08:30

Ирина Маслова

Плюс такого пирога в том, что он готовится чуть больше получаса, а за счет того, что в его рецептуре есть кефир, он получится сочным и одновременно воздушным.

Пирог с клубникой на кефире / Фото: Depositphotos

Сезон клубники в разгаре и нужно успеть максимально ней насладиться. Эта ягода прекрасна в десертах, например, если приготовить ее в шоколаде – это быстро и просто. Особенная она, когда оказывается в выпечке, более всего в пирогах. И чтобы сполна воспользоваться сезоном этой ягоды, экспериментируйте и применяйте ее в разных проявлениях. Всего 40 минут – и красивый ароматный пирог у вас на столе. Рецепт которого – ниже.

Пирог с клубникой на кефире – рецепт

Ингредиенты для теста:

Реклама

Способ приготовления:

  1. Взбить яйца с сахаром, добавить растопленное сливочное масло и хорошо перемешать, затем – кефир и снова перемешать.
  2. Добавить соль, муку и разрыхлитель и перемешать до однородной массы.
  3. Смазать форму сливочным маслом, выложить тесто и сверху, немного внутрь тесто, положить клубнику.
  4. Выпекать при 200 градусах 40-45 минут. Украсить клубникой и сахарной пудрой.

В нашем новом кулинарном шоу "З'ЇЖ ЦЕ" состоялись дружеские посиделки с нидерландским дипломатом Людовиком Смоором. Он рассказал, нравится ли ему украинская еда, как правильно есть селедку и что такое "Цёнге-йонге-йонге".

Здесь собраны рецепты еще 5 неожиданных блюд с клубникой.

Новости на эту же тему:

Бисквит "Женуаз" – узнаем, за что его ценят во Франции и запишем рецепт Ангельский бисквит, или Пища ангелов – почему его так называют и как испечь Шифоновый бисквит – как испечь самую воздушную и нежную выпечку Бисквит "Виктория" – рецепт королевского десерта, которому больше 200 лет Ваш бисквит не получился? Вот 5 ошибок при выпекании
клубника пирог кефир рецепт как приготовить бисквит

Реклама