Парень потратил 14 тысяч долларов ради перевоплощения в куклу: Люди говорят, что я больной

Британец Джимми Физерстоун хочет стать Кеном / Фото: Сегодня
22-летний житель Великобритании Джимми Физерстоун потратил один год своей жизни и 14 тысяч долларов, чтобы стать похожим на Кена – жениха культовой куклы Барби.
Парень сделал инъекции ботокса, изменил форму губ и щек, а также поставил на зубы виниры. Однако он не собирается останавливаться на достигнутом: в будущем планирует сделать пластику носа!
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"Люди, которым это не нравятся, говорят, что я больной. И что мне нужна помощь. Но меня не волнует, что обо мне говорят", – утверждает Джимми Физерстоун.
Напомним, 36-летний Родриго Алвес, более известный как "Живой Кен" из Бразилии, сделал несколько десятков пластических операций, чтобы быть похожим на куклу, а теперь решил стать мамой.
Алвес неоднократно делал подтяжку лица, вставлял имплантаты в ягодицы, руки, ноги и грудь, даже удалил ребра, преследуя цель достигнуть идеальной внешности.
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