5 мифов о ВПЧ и что еще о нем нужно знать

Папилломавирус не приводит к раку у молодых девушек, передается не только через секс и отлично обезаруживается крепким иммунитетом и вакциной

Заразиться папилломавирусом можно даже с презервативом, а бежать обследоваться, если вам нет 25 – бессмысленно. Что действительно работает против ВПЧ — это крепкий иммунитет и вакцины. Развенчать основные мифы на счет папилломавируса человека нам помогла кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, эндокринолог Анна Шаргородская.

Так ли страшен ВПЧ, как о нем говорят? В свое время шумиха вокруг этого вируса возникла из-за немецкого ученого Харальда цур Хаузена, который в 2008 году доказал, что этот коварный вирус может вызывать рак шейки матки. Ученый муж получил Нобелевскую премию, а женщины всего мира – кучу стресса и страшилок.

Но Хаузен не виноват, именно благодаря его открытию был пересмотрен подход к диагностике и лечению рака шейки матки, а также созданы вакцины от ВПЧ. К сожалению, теми или иными мифами окутано множество заболеваний. Поэтому так важно уметь отличить правду от вымысла. Итак:

Миф № 1 – ВПЧ передается только половым путем

На самом деле, ВПЧ передается не только через секс. На данный момент медицине известно более 100 видов папилломавирусов, и многие из них очень легко передаются от человека к человеку через кожу, слизистые оболочки, особенно легко подцепить вирус, ели на коже есть ссадины или воспалительный процесс. Так что не обязательно заниматься сексом, даже защищенным, чтобы именно так заразиться. То есть презерватив защитит от ВПЧ во время секса, но не во время контакта с порезанной кожей или слизистой, или орального секса без презерватива. Но это не значит, что презерватив не нужно использовать: он защищает от половых инфекций и нежелательной беременности.

Миф № 2 – ВПЧ сам не пройдет и очень опасен для молодых

Нет, в организме здорового человека с нормально работающей иммунной системой вирус живет недолго: от 1 года до 4 лет. ВПЧ относится к так называемым транзиторным инфекциям, которые благополучно проходят сами, без лечения и не приводят к серьезным последствиям.

У молодых девушек и парней ВПЧ может пройти сам по себе / Фото: unsplash.com

Да, сразу после начала половой жизни около 80% и девушек, и парней заражаются. Но у молодежи ВПЧ встречается часто, передается легко и к тяжелым последствиям приводит очень редко. Поэтому массово обследоваться людям до 25 лет на ВПЧ медики не рекомендуют – в этом возрасте нет смысла это делать.

Миф № 3 – женщинам не обязательно обследоваться, если они в молодости этого не делали

Как раз наоборот, в более зрелом возрасте ВПЧ хоть и встречается реже, но более опасен, особенно для женщин. Папилломавирус может приводить к различным изменяем в тканях, если вовремя их не заметить, то можно пропустить предраковое состояние и непосредственно рак шейки матки. К тому же регулярный, не реже 1 раза в год профилактический осмотр у гинеколога поможет своевременно выявить другие проблемы с женским здоровьем.

Миф № 4 – вирус не лечится, поэтому нет смысла вакцинироваться взрослым

Терапии против ВПЧ, которая смогла бы убить вирус на 100%, нет. Но есть вакцина, которая защищает от папилломавирусов, в том числе и от самых агрессивных их видов – ВПЧ 16 и 18. Именно эти вирусы провоцируют рак. В идеале лучше сделать прививку до начала половой жизни, но и для уже ведущих сексуальную жизнь женщин и мужчин вакцина также эффективна.

Миф № 5 – если у вас ВПЧ, то рака не избежать и предстоит операция

Нет, рак, в том числе и шейки матки – это не та болезнь, которая разовьется за несколько месяцев или год. От легкого изменения в тканях до развития тяжелой онкологии проходят годы. Кроме того, если врач выявил у женщины папилломавирус, то невозможно определить, когда именно она им заразилась, вчера или 3 года назад.

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Поэтому если вирус обнаружен, то это не значит, что женщину ждет тяжелое лечение или операция. Показаниями к лечению или операциям является не сам вирус, а патологические изменения в тканях и клетках, которые обнаруживаются при диагностике. И их необходимо лечить.

Как узнать, что у вас ВПЧ и что делать, если вирус обнаружен?

Обнаружить папилломавирус поможет диагностика – самый распространенный способ это ПАП-тест. Его еще называют цервикальным мазком или цитологическим скринингом.

Этот анализ проводится при каждом осмотре у гинеколога, поэтому так важно не игнорировать профосмотры и посещать врача в целях профилактики женских болезней.

При необходимости врач может назначить другие обследования. Если ВПЧ обнаружен, то в дальнейшем важно наблюдать за течением инфекции, регулярно проходить диагностику – при необходимости биопсию шейки матки. А при обнаружении пораженных тканей своевременно сделать операцию и удалить их. Так вы сможете избежать развития рака.

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