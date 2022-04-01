От судьбы не убежишь! 7 мемов об оккупантах, бежавших от облучения из Чернобыля

Смешные мемы об оккупантах / Фото: Facebook

Помните ТОП-тему о Чернобаевке, которая была вдохновением для мемов и шуток? Сегодня в Сети новый инфоповод – облученные россияне в зоне ЧАЭС, покинувшие территорию из-за первых признаков болезней. Мы покажем 7 курьезных мемов о случае. Интересно, кто-то им скажет, что ЧАЭС они покинули, а она их – нет, ведь россияне находились в Рыжем лесу (самом загрязненном во всей Зоне отчуждения).

Смешные мемы об оккупантах / Фото: Инстаграм

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Смешные мемы об оккупантах / Фото: Инстаграм

Смешные мемы об оккупантах / Фото: Инстаграм

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Смешные мемы об оккупантах / Фото: Инстаграм

Смешные мемы об оккупантах / Фото: Инстаграм

Смешные мемы об оккупантах / Фото: Инстаграм

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