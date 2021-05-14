От битья посуды до антидепрессантов: история отношений Златы Огневич

Злата Огневич / Фото: Скриншот из видео

Певица Злата Огневич стала участницей второго сезона шоу "Холостячка", в котором за ее сердце будут бороться сразу несколько мужчин.

Очевидно, она уже готова к романтическим отношениям, но предыдущие романы Златы были не самыми радужными. О них артистка и рассказала в интервью для "Зіркового шляху" на телеканале "Украина".

Первые серьезные отношения у Огневич произошли в студенческие годы. Это был парень из духового отделения, с которым она даже познакомила своих родителей. Но в итоге пара рассталась, потому что, по словам Златы, она изменилась, и ее возлюбленный изменился.

Были в ее жизни и отношениях с физическим насилием.

"У нас была такая итальянская семейка. И очень горячие отношения. Мы били посуду на кухне, кричали друг на друга. То есть это выглядит, наверное, очень сексуально в каком-то кино итальянском. Но в жизни, поверьте мне, это никакого лично мне удовольствия не доставляло", – поделилась Огневич.

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В какой-то момент дошло до того, что мужчина ударил ее и ушел. "И когда он вернулся, я сказала: "Все, собирай чемоданы, на этом все закончено". Это была последняя капля. Там были слезы, он у меня на коленях просил прощения. Но я сказала: "Ты знаешь, я просто теперь тебя боюсь. Если ты раз со мной сделал во время нашей ссоры и не можешь себя держать в руках, что будет дальше", – рассказала певица.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

И если из этих отношений Злата вышла самостоятельно, то в последующих не обошлось без посторонней помощи.

"Были такие отношения, после которых я начала ходить по психотерапевту и сидела некоторое время на антидепрессантах", – призналась Огневич.

Бывший постоянно критиковал ее фигуру, внешность и талант. В какой-то момент Злата поняла, что ей очень больно находиться в этих отношениях.

Недавно экс-супруга DZIDZIO заявила, что у людей ошибочное мнение об их браке.