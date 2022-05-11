Розовое фиаско: что не так с нарядами ведущей Евровидения-2022 от Valentino

Ведущая Евровидения-2022 Лаура Паузини в платьях Valentino, которые не очень ей к лицу / Фото: Коллаж: Сегодня

Вчера вечером украинцы отвлеклись от ужасов войны и не могли оторваться от экранов, наблюдая за первым полуфиналом главного песенного конкурса Европы. Участник от Украины Kalush Orchestra с песней Stefania, которая уже стала символ борьбы против армии РФ, по результат голосования попал в финал Евровидения-2022.

Украинские артисты выступят на гранд-финале в Турине в субботу, 14 мая.

Реклама

Одним из ярких выходов на сцене Евровидения-2022 стало появление певицы Лауры Паузини, которая была ведущей шоу. Звезда блистала в ярко-розовых нарядах Valentino, созданных для нее самим креативным директором бренда Пьерпаоло Пиччоли.

Все три платья созданы в одном оттенке, который дизайнер также использовал в своей коллекции Valentino Pink сезона осень-зима 2022.

Пьерпаоло в интервью итальянскому Vogue рассказал:

Реклама

Работа с монохромом позволила сконцентрироваться на технических деталях: силуэте, разрезах, поверхности, текстурах, объемах. Это платья, которые прославляют моду. Это дань Ренессансу и гедонистическому духу Лауры.

Модные критики не были столь воодушевлены образами Лауры. Рассматривая эскизы, которые создал Пьерпаоло Пиччоли, можно увидеть задумку автора, эстетику Valentino и моду во всей ее красе. К сожалению, на Лауре эти образы не сработали, послужив четким примером того, как не следует одеваться.

Лауры Паузини в платье Valentino / Фото: Коллаж: Сегодня

Темноволосая артистка с фигурой греческой богини выглядела в вещах Valentino мягко говоря несуразно. Платья просто скрыли все прелести изгибов ее тела, пышный бюст казалось просто расплылся, а острые черты лица не соответствовали легкому девичьему оттенку нарядов.

Реклама

Лауры Паузини в платье Valentino / Фото: Коллаж: Сегодня

Глядя на Лауру, сложно было предположить, что она в Valentino, а не в вещах, купленных на базаре.

Лауры Паузини в платье Valentino / Фото: Коллаж: Сегодня

Вам будет интересно увидеть ТОП-5 выступлений первого полуфинала Евровидения-2022