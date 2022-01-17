Образ дня: Тина Кароль в луке стоимостью 4,5 тыс. грн

Тина Кароль показала, как выглядеть стильно зимой 2022 / Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль, которая на Танцах со звездами в Грузии не захотела спеть на русском, показала, как сильно выглядеть этой зимой. Певица удивила поклонников кэжуал стилем.

Одна из самых стильных украинских певиц Тина Кароль показала восхитительный лук для европейской зимы 2022. Певица поделилась новым образом в сторис.

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Тина Кароль показала, как одеваться этой зимой / Фото: instagram.com/tina_karol

Instagram певицы появилось фото в образе из Tina Karol Shop и N7 enseven: молочном платье миди за 2450 грн, замшевых кроссовках Ginger цвета охра за 1990 грн и такого же цвета дубленке.

Молочное платье N7 enseven за 2450 грн, как у Тины Кароль / Фото: Инстаграм

Замшевые кроссовки из Tina Karol Shop за 1990 грн / Фото: instagram.com/tina_karol

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Дубленка из Tina Karol Shop / Фото: Инстаграм

Отметим, что многие вещи на сайте Tina Karol Shop сейчас продаются по огромной скидке.

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