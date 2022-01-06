Образ дня: Ким Кардашьян восхитила в костюме Balenciaga с иссиня-черными волосами

Новый выход иконы стиля Ким Кардашьян 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока мы обсуждали новую тигровую коллекцию Balenciaga 2022, главная поклонница бренда Ким Кардашьян снова блеснула в их луке. Знаменитость в который раз доказала: она — икона моды.

Американская звезда реалити-шоу и дизайнер собственного бренда нижнего белья Ким Кардашьян решила не терять ни единого дня в новом году и всегда оставаться на высоте, ибо неизвестно, что нам дальше преподнесет пандемия. Селебрити восхитила новым луком, который пока что точно самый стильный в 2022 году.

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Новый выход Ким Кардашьян 2022 / Фото: instagram.com/kimkardashian

На своей странице в Instagram Ким Кардашьян поделилась новой публикацией. На свежих фото знаменитость выходит из отеля в ультрамодном, но элегантном темно-синем костюме Balenciaga; жгучие черные волосы знаменитости слегка оттеняют синим цветом. В качестве аксессуаров звезда выбрала массивные серьги с бриллиантами и затемненные очки. В руках сумка саквояж цвета синий бургунди.

Ким Кардашьян в Balenciaga 2022 / Фото: instagram.com/kimkardashian

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"Лучшее впереди", — подписала фото знаменитость. Менее чем за сутки пост собрал свыше 2,3 млн лайков.

Напомним, что недавно главного менеджера Ким Кардашьян нашли мертвой в багажнике машины.