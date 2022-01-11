Образ дня: Ким Кардашьян в сексуальном боди показала самые трендовые джинсы 2022 года

Новый образ Ким Кардашьян 2022 с джинсами-трубами / Фото: Коллаж: Сегодня

Ким Кардашьян, которая на прошлой неделе восхитила костюмом Balenciaga, снова показала безупречный образ. На этот раз икона стиля дала мастер-класс, как носить рванные джинсы-трубы в 2022 году.

Ким Кардашьян поделилась новыми фотографиями на своей странице в Instagram, продемонстрировав свежий образ. Звезда отошла от привычных обтягивающих вещей, демонстрирующих все изгибы ее фигуры, и выбрала популярные в этом сезоне джинсы-трубы.

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Ким Кардашьян показала, как носить джинсы-трубы / Фото: instagram.com/kimkardashian

Все же, Ким Кардашьян осталась преданна своему сексуальному стилю и дополнила брюки с эффектным черным боди, подчеркивающим идеальное декольте знаменитости. Меньше чем за сутки карусель из фотографий собрала около 3 млн лайков.

Ким Кардашьян дополнила джинсы-трубы эффектным боди / Фото: instagram.com/kimkardashian

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Ким Кардашьян дополнила джинсы-трубы эффектным боди / Фото: instagram.com/kimkardashian

Напомним, что недавно телезвезда отправилась со своим новым бойфрендом, комиком и актером Питом Дэвидсоном, на остров, на котором супруги Кардашьян-Уэст праздновали 40-летие главы семьи.

Из райского места влюбленная и счастливая Ким постила фото, передавая невербальный привет экс-мужу, нашедшему ей замену в лице известной актрисы.