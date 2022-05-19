Фото дня: Елена Зеленская в вышиванке до войны и во время

Елена Зеленская в вышиванке. 2022 год и 2021 год / Фото: Коллаж: Сегодня
Елена Зеленская поделилась новым фото в своих официальных соцсетях. Первая леди Украины опубликовала снимок, на котором позирует в сине-белой вышиванке.
Зеленская также написала душераздирающий пост о коде нации, об украинцах и о вышиванке.
Кто-то достает ее, чудом уцелевшею, из шкафа в разрушенном доме. А кто-то потерял вместе с домом. Кто-то ищет ее в другой стране, куда выгнала война. Кто-то наденет ее в родном городе, где наконец-то нет обстрелов. Кто-то – в оккупации, рискуя жизнью. А кто-то сделает это вообще впервые, потому что впервые почувствовал такую потребность. Этот день украинцы отмечают многие годы, но война наполнила его новым щемящим содержанием. Возможно, впервые мы так остро ощущаем смысл известного изречения о "вышитом коде нации". Впервые это стало столь личным и острым. Впервые это о наших страшных потерях и об обязательной победе над врагом и горем.
С Днем вышиванки, друзья!
Нас очень впечатлило послание Зеленской и ее снимок. Мы решили вспомнить, в как Зеленская отмечала День вышиванки в прошлом году. В 2021 первая леди Украины опубликовала фото вместе с супругом. Они были счастливы, в белых вышиванках с красными и черными цветами. Тогда Елена вспоминала о своей бабушке Шуре, традиции вышивки и кодах нации. Между этими фото разницы в один год и в одну войну.
Смотрите фоторепортаж – Елена Зеленская впервые за время войны появилась на публике