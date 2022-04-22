Кто эта женщина? Предполагаемая любовница Путина изменилась до неузнаваемости

В Сети обсуждают новое лицо Кабаевой, а также ее обручальное кольцо / Фото: Instagram

Напомним, Алину Кабаеву называют любовницей Путина, которая разбила его брак с Людмилой Шкребневой, а еще матерью четверых внебрачных детей. Западная пресса писала о том, что Кабаева находилась в Швейцарии с момента, когда Путина напал на Украину. Теперь же экс-гимнастка появилась в России на репетиции своего фестиваля.

Новые фото Кабаевой появились в Instagram Екатерины Сиротиной, российского режиссера-постановщика и хореографа.

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Алина Кабаева и Екатерина Сиротина / Фото: Instagram

И сейчас все только и обсуждают, что одутловатое лицо Кабаевой, свидетельствующее об уколах красоты.

В Сети обсуждают новое лицо Кабаевой / Фото: Instagram

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А также обручальное кольцо на безымянном пальце, которое она то снимает, то снова надевает.

Гимнастка снова с кольцом на пальце / Фото: Instagram

В Сети говорят, что у Путина и Кабаевой один косметолог на двоих, ведь результат, как говорится, на лицо. Лицо – обколотое до неузнаваемости. И судя по тому, какие они неудачные, материалы для уколов сплошь российские, ведь из-за санкций из РФ ушли и передовые производители препаратов.

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Похоже, у них косметолог один на двоих

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