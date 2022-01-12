Нужно ли зимой защищать кожу от солнца – зачем SPF-крем и очки

Зимой защищать кожу от солнца помогут SPF-крем и очки с защитой от ультрафиолета / Фото: Коллаж: Сегодня

Конечно в зимнее время солнца мало и сила ультрафиолетового излучения намного меньше, однако риск рака кожи от этого меньше не становится. Почему зимой важно беречь кожу от солнца и как это лучше делать – рассказали в Центре общественного здоровья МОЗ Украины.

Солнечные лучи – а именно ультрафиолетовое излучение опасно в течение всего года, не только зимой.

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Чем вредны солнечные лучи зимой

UVB-лучи или ультрафиолетовое В-излучение наиболее сильные летом, именно они чаще всего приводят к солнечным ожогам. Однако кожа может пострадать от UVB-лучей и зимой, особенно если на улице снег. Снег отражает до 80% ультрафиолетового излучения даже в пасмурный день, поэтому солнечные лучи попадают на кожу дважды. Это в свою очередь увеличивает риск развития рака и старения кожи.

Снег отражает до 80% ультрафиолетового излучения даже в пасмурный день, поэтому важно защищать кожу / Фото: unsplash.com

UVA-лучи или это длинноволновые лучи ультрафиолета, в 95% случаях достигают земли. Они активны круглый год, легко проникают сквозь тучи, облака и туман, стекло и даже одежду. В солнечную зиму UVA-лучи вредят нашей коже, даже если мы находимся в помещении.

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Как защитить кожу от солнца зимой?

Когда в зимний день появляется солнце на небе, хочется воспользоваться моментом и подставить ему лицо. Но если солнце очень яркое, то как и летом, в период с 10:00 до 16:00 не стоит долго под ним находиться.

Зимой на части тела, не покрытые одеждой, также следует наносить солнцезащитный крем (с SPF не менее 30). Внимательно читайте инструкцию, наносите крем регулярно, чтобы поддерживать защиту. Если у вас чувствительная кожа или аллергия, обратитесь к семейному врачу или дерматологу. Врач может посоветовать крем, который подойдет именно вам.

Зимой носите солнцезащитные очки со 100% защитой от ультрафиолетового излучения / Фото: unsplash.com

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Также зимой носите солнцезащитные очки со 100% защитой от ультрафиолетового излучения. То есть затемнение очков может быть светлым, а степень защиты линз от ультрафиолета маркируется UV 380 или UV 400. Если очки вообще не имеют защиты от UV-волн, то даже самые темные линзы вас не защитят.

Даже зимой важно регулярно проверять свою кожу и родинки. Если родинка поменяла цвет, стала расти, кровоточить – обратитесь без промедления к дерматологу.

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