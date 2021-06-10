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Новый поступок мамы Наташи Королевой удивил Сеть: Маразм догнал

10 июня, 11:09

Элина Пелешенко

Мама певицы Наташи Королевой забыла о дне рождения старшей дочери. В Сети раскритиковали ее и не поняли, зачем об этом нужно было рассказывать

Мама Наташи Королевой забыла о дне рождения старшей дочери Ирины / Фото: instagram.com/koroleva__star

Семью певицы Наташи Королевой часто критикуют в Сети. Достается не только супругу певицы Тарзану, но и маме артистке Людмиле Порывай. Многие считают, что мама Наташи Королевой ведет себя слишком вызывающе. Новый поступок Людмилы Порывай удивил Сеть. Мама певицы забыла о дне рождения старшей дочери.

В Instagram Наташа Королева опубликовала видео с прогулки с мамой в Питере. Когда певица стала открывать шампанское, ее мама поинтересовалась, что за повод. Наташа напомнила маме, что у ее старшей дочери Ирины день рождения.

"Ирочка, из-за того что много впечатлений разных в Питере, мама немного забыла, что сегодня день твоего рождения. А твоя сестричка любимая помнит всегда. С днем рождения!" – поздравила Наташа Королева сестру.

В Сети удивились, как мама могла забыть о празднике дочери.

В Сети раскритиковали маму Наташи Королевой / Фото: instagram.com/koroleva__star

В Сети раскритиковали маму Наташи Королевой / Фото: instagram.com/koroleva__star

В Сети раскритиковали маму Наташи Королевой / Фото: instagram.com/koroleva__star

В Сети раскритиковали маму Наташи Королевой / Фото: instagram.com/koroleva__star

В Сети раскритиковали маму Наташи Королевой / Фото: instagram.com/koroleva__star

В Сети раскритиковали маму Наташи Королевой / Фото: instagram.com/koroleva__star

Ирина Осауленко – старшая сестра Наташи Королевой. Когда-то Ирина была популярной певицей. Она выступала под псевдонимом Руся. Сестра Королевой добровольно отказалась от своей карьеры в шоу-бизнесе после смерти своего сына Владимира. Сейчас Ирина живет в США. У нее двое детей – дочь София и сын Матвей. У сына в четырехлетнем возрасте диагностировали аутизм. Звездная сестра помогает Ирине и оплачивает дорогостоящее лечение Матвея.

Помогают ли звезды своим родителям – смотрите в сюжете:

Ранее маму Наташи Королевой сравнили с принцессой Фионой из мультика "Шрек".

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шоу-бизнес Наташа Королева

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