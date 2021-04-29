Новый glo™ hyper+ предлагает премиальный дизайн и вкус без компромиссов

Сегодня девайсы от glo™ занимают значительную долю на рынке среди устройств, которыми пользуются совершеннолетние потребители табака

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glo™ предназначен для совершеннолетних потребителей табака или никотина

За последние два года компания "Бритиш Американ Тобакко" (БАТ) представила потребителям ряд технологических новинок, среди которых девайс glo™ pro – устройство, где впервые в Украине представлена инновационная индукционная технология нагревания табака.

В мае 2020 года была представлена новая линейка девайсов – прогрессивный glo™ hyper и специально разработана линейка табачных стиков neo™* для более насыщенного вкуса. Кроме того, табачные стики neo™ имеют широкий выбор вкусовых вариаций.

В 2021 году БАТ выпустил стильный девайс glo™ hyper+ / Фото: glo™

Премиальный дизайн нового девайса

В этом году бренд выпустил стильный девайс glo™ hyper+, в котором реализованы новые дизайнерские решения – изящное сочетание текстур, безупречные линии корпуса, расширенная палитра цветов. Все это придает девайсу премиальный вид.

Металлический корпус glo™ hyper+ гармонично сочетается с глянцевой панелью / Фото: glo™

На выбор предлагается элегантный черный цвет, совершенный синий, изысканный золотой или безупречный белый. Кстати, золотой цвет в линейке hyper представлен впервые. Каждый из этих цветов удачно дополнит любой стильный образ. Металлический корпус девайса hyper+ гармонично сочетается с глянцевой панелью, расположенной на боковой стороне устройства.

Золотой цвет в линейке hyper представлен впервые / Фото: glo™

Яркие вкусовые ощущения

За новым актуальным дизайном и стильными оттенками скрывается уже известная совершеннолетним потребителям инновационная технология индукционного нагревания табака. В glo™ hyper+ сохранено два режима: Стандартный и Буст. Последний создан специально для ценителей более ярких вкусовых ощущений. За счет более быстрого прогревания стика (до отметки 270°С в отличие от стандартного режима, температура нагрева которого составляет 250°С) в режиме Буст стик прогревается всего за 15 секунд, а сеанс использования длится три минуты. Для glo™ hyper+ используют табачные стики neo™, позволяющие владельцу устройства почувствовать яркое и насыщенное табачное послевкусие. Линейка neo™ стиков представлена в различных вкусовых вариациях. Выбрать можно как классические табачные вкусы, так и интересные капсульные предложения.

Безупречные линии корпуса, элегантный черный цвет придают glo™ hyper+ премиальный вид / Фото: glo™

На сегодняшний день компания "Бритиш Американ Тобакко" является одним из лидеров на рынке табачных и никотиносодержащих продуктов. Этой продукцией пользуются миллионы совершеннолетних потребителей по всему миру. Компания имеет фабрики в 43 странах мира, а общая численность работников насчитывает более 53 000 человек. Компания выпускает устройства для вейпинга, системы нагревания табака, а еще востребованные на рынке бестабачные никотиновые паучи, влажный табак и снюс.

* Табакосодержащие изделия для нагревания не являются полностью безопасными и вызывают привыкание.